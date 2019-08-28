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    Понсе: «Очень жду матча с «Зенитом». Надеюсь, мы победим»

    Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Очень жду этого матча. Хочу продолжить доказывать команде, болельщикам и всем, кто в меня поверил, что могу приносить пользу в играх национального чемпионата. Это огромный шанс. Надеюсь, мы победим», – сказал Понсе в интервью пресс-службе «Спартака».

    «Спартак» сыграет с «Зенитом» 1 сентября, начало матча – в 20:00 мск.

    • Понсе перешел в «Спартак» этим летом из «Ромы».
    • Трансфер аргентинца обошелся в 3 миллиона евро.
    • Понсе провел за «Спартак» семь матчей, в которых забил два гола.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии15
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      Рейтинг: +406

      andr2112 5 минут назад

      Ввиду неумения чего-то большего, остается только ждать)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8354

      Диктор 1 час назад

      Я даже ни капли не сомневаюсь в этом.

      0
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      Рейтинг: +946

      Борат 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надеюсь Назаров будет после матча петь панихиду по сраптаку,
      а шнуров споет что-то типа:
      в Питере пять,
      и в Москве пять,
      унижен сраптак,
      снова и опять)))

      -4
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      Рейтинг: +17266

      VVM1964 > Борат 1 час назад

      " Тот , кто всеми своими поступками и словами пытается унизить кого то , показывает именно свою низость " .

      2
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      Рейтинг: +3227

      Klaido > Борат 1 час назад

      гомосек, пшло вон отсюда - у вас свои полторы дурно пахнущие ветки - там и самоудовлетворяйтесь

      0
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      ...
      Рейтинг: +946

      Борат > Klaido 1 час назад

      это ты мужеложец, раз эмблему СКРИПа на аву нацепил!)))

      -1
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      Рейтинг: +968

      Дедуктор 3 часа назад

      Забудь пока про Зенит. Сейчас надо Брагу обыгрывать и выходить в ЛЕ.
      После позора Краснодыра надо чутка болельщикам российским настроение подправить.

      5
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      Рейтинг: +1239

      Томик > Дедуктор 2 часа назад

      Да какой там позор? Не смотря на то, что крайние годы нам пели осанну в честь Краснодара - и клуб найкращий, и играют лучше всех, и трансферная политика самая-самая, на самом деле Краснодару простительно проиграть Олимпиакосу, ибо это клуб нувориш всего лишь. И троллить никто не будет особенно. Статус не тот. Это Спартаку нельзя проигрывать ПАОКу - позор. А Олимпиакос просто сильнее Краснодара и всё. Это ведь разные вещи, да? Именно, что разные. И команда, которая собирается навести шороху в ЛЧ, должна собрать ещё свои сливы и ляпы. А что, хотели порвать сразу всех? Да без Кошиц своих ещё. Ню, ню. Давайте ка ЛЕ отыграйте на уровне, для начала, а мы поболеем.

      3
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      Рейтинг: +14053

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Мы тоже очень ждём, и желание у нас АНАЛОГИЧНОЕ!!!

      4
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      Рейтинг: +745

      ААМ 3 часа назад

      Надейся и жди.

      0
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      Рейтинг: +5820

      piligrim1986 3 часа назад

      ну сразу луня тогда выстегивай))))

      0
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      Рейтинг: +91

      е5к.о.н.е.й.е5 3 часа назад

      Лунев в панике )))

      2
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      Рейтинг: +5871

      батог 4 часа назад

      Давай Эс, удачи !!! Только без фанатизма !

      3
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      Рейтинг: +1644

      neveldomha 4 часа назад

      Надежд сомнителен приют.
      «Надежды юношей питают,
      Отраду старцам подают» ,
      Но все же постепенно тают.

      И, наконец, на склоне дней
      Вдруг понимает человече
      Тщету надежд, тщету идей.. .
      «Иных уж нет, а те далече»

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17266

      VVM1964 > neveldomha 1 час назад

      " Надежда - наш компас земной ,
      а УДАЧА - награда за смелость " и
      пусть удача будет на нашей стороне !!!

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