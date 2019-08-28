Понсе: «Очень жду матча с «Зенитом». Надеюсь, мы победим»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Очень жду этого матча. Хочу продолжить доказывать команде, болельщикам и всем, кто в меня поверил, что могу приносить пользу в играх национального чемпионата. Это огромный шанс. Надеюсь, мы победим», – сказал Понсе в интервью пресс-службе «Спартака».

«Спартак» сыграет с «Зенитом» 1 сентября, начало матча – в 20:00 мск.