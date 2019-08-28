Понсе: «Очень жду матча с «Зенитом». Надеюсь, мы победим»

Ввиду неумения чего-то большего, остается только ждать)
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Очень жду этого матча. Хочу продолжить доказывать команде, болельщикам и всем, кто в меня поверил, что могу приносить пользу в играх национального чемпионата. Это огромный шанс. Надеюсь, мы победим», – сказал Понсе в интервью пресс-службе «Спартака».
«Спартак» сыграет с «Зенитом» 1 сентября, начало матча – в 20:00 мск.
- Понсе перешел в «Спартак» этим летом из «Ромы».
- Трансфер аргентинца обошелся в 3 миллиона евро.
- Понсе провел за «Спартак» семь матчей, в которых забил два гола.