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    Кикнадзе: «Жоау Мариу – настоящая звезда европейского футбола, он принесет пользу «Локо»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал подписание полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

    «Жоао Мариу – классный игрок, настоящая звезда европейского футбола. Мы провели большую работу, чтобы он оказался в нашем клубе.

    Мариу – универсальный футболист, умный парень и достойный человек. Он принесет «Локомотиву» огромную пользу», – сказал Кикнадзе.

    • «Локомотив» арендовал Мариу у «Интера» на один год с правом последующего выкупа.
    • В московской команде футболист будет играть под 23-м номером.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии17
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      Рейтинг: +5697

      mihail200606 1 час назад

      Ну добротный игрочок.. Локо неплохо усиливается..

      0
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      Рейтинг: +6339

      ivanthebest 3 часа назад

      Такая звезда, что п..зда!))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +926

      Etiainen 3 часа назад

      Вмазал Вася

      0
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      Рейтинг: +1124

      srg38 3 часа назад

      пусть сам на поле доказывает что он звезда епт

      1
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      Рейтинг: +1373

      Антон bx14e 4 часа назад

      Интересно было бы на такую группу посмотреть:
      ПСЖ, Интер, Лион, Локомотив.
      Крыховяку, Рыбусу, Жоау Мариу есть что доказывать бывшим клубам)
      Потом мы выходим из группы на Барселону)
      Миранчуки ее выносят,и на будущий год оба едут в Каталонию)

      1
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      Рейтинг: +2547

      Рубинище > Антон bx14e 4 часа назад

      Хотя бы в ЛЕ пусть выйти сумеют из группы.

      1
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      Рейтинг: +2728

      mdu86 > Антон bx14e 3 часа назад

      Ну ты сказочник), надеюсь когда-нибудь увидим это.
      Да и в одной группе не может быть несколько команд из одной страны

      1
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      Рейтинг: +1373

      Антон bx14e > mdu86 1 час назад

      пусть будет Аякс..или тогда мы в третьей корзине?

      0
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      Рейтинг: +7246

      parevg > Антон bx14e 1 час назад

      Антон, после пророчества на Уфа - Зенит, я допускаю что и это сбудется...

      2
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      Рейтинг: +1435

      Axe111 4 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто это лол ЗВЕЗДА АХАХАХАХАЭАА

      -4
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      Рейтинг: +842

      Romantic2010 > Axe111 2 часа назад

      Ты как глиста, которая выступает в роли затычки к любой новости!

      3
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      ...
      Рейтинг: +22334

      zra78 > Romantic2010 2 часа назад

      Знаешь есть такие полулюди гавном называются,им бы только что-то ,кого то с причиной и без, вылить излишки своего Говна

      3
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      Рейтинг: +56

      Romashin 4 часа назад

      Наконец-то и мы приобрели что-то зарубежное

      0
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      Рейтинг: +29

      Волька 4 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лохомоты взяли отстой который интеру на х..не нужен

      -4
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      Рейтинг: +946

      Борат 5 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да вам сухина больше пользы приносит !!!

      -5
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      Рейтинг: +21

      Lokoboy1000 > Борат 1 час назад

      Ты **** ******** свой завали.

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      Рейтинг: +946

      Борат > Lokoboy1000 1 час назад

      девочка, ты мне ещё покукарекай тут!
      иди на трассу - твоя смена)))

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