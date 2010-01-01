Кикнадзе: «Жоау Мариу – настоящая звезда европейского футбола, он принесет пользу «Локо»

Ну добротный игрочок.. Локо неплохо усиливается..
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал подписание полузащитника «Интера» Жоау Мариу.
«Жоао Мариу – классный игрок, настоящая звезда европейского футбола. Мы провели большую работу, чтобы он оказался в нашем клубе.
Мариу – универсальный футболист, умный парень и достойный человек. Он принесет «Локомотиву» огромную пользу», – сказал Кикнадзе.
- «Локомотив» арендовал Мариу у «Интера» на один год с правом последующего выкупа.
- В московской команде футболист будет играть под 23-м номером.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.