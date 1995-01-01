«Бизнес Online»: «Краснодар» согласовал трансфер Сорокина за 4 миллиона

Понятно у Краснодара приоритет теперь Чемпионат.
Не хочу об быках пока. Удачи Спартаку с Брагой.
Защитник «Рубина» Егор Сорокин перейдет в «Краснодар».
По информации «Бизнес Online», клубы уже согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Южане заплатят за россиянина 4 миллиона евро несколькими траншами, а также процент с его возможной будущей продажи.
«Краснодар» хочет оставить Сорокина в аренде в «Рубине» до конца сезона, но может вызвать его оттуда уже зимой, чтобы игрок провел сборы с командой.
Защитник будет зарабатывать в «Краснодаре» около 40-50 миллионов рублей в год, тогда как в казанском клубе он получает порядка 20 миллионов.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал игроку зарплату 35 миллионов рублей в год, но тот отказался.
- В текущем сезоне Сорокин отыграл за «Рубин» все семь матчей РПЛ.
- Рыночная стоимость защитника – 4 миллиона евро.