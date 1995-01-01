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    «Бизнес Online»: «Краснодар» согласовал трансфер Сорокина за 4 миллиона

    Защитник «Рубина» Егор Сорокин перейдет в «Краснодар».

    По информации «Бизнес Online», клубы уже согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Южане заплатят за россиянина 4 миллиона евро несколькими траншами, а также процент с его возможной будущей продажи.

    «Краснодар» хочет оставить Сорокина в аренде в «Рубине» до конца сезона, но может вызвать его оттуда уже зимой, чтобы игрок провел сборы с командой.

    Защитник будет зарабатывать в «Краснодаре» около 40-50 миллионов рублей в год, тогда как в казанском клубе он получает порядка 20 миллионов.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал игроку зарплату 35 миллионов рублей в год, но тот отказался.
    • В текущем сезоне Сорокин отыграл за «Рубин» все семь матчей РПЛ.
    • Рыночная стоимость защитника – 4 миллиона евро.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2975

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Понятно у Краснодара приоритет теперь Чемпионат.
      Не хочу об быках пока. Удачи Спартаку с Брагой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17266

      VVM1964 > Дядя Серёжа 1 час назад

      А что ЛЕ думаешь будут сливать ? - не уверен .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +32

      АКМ-74У 2 часа назад

      В 5200 раз дороже Сутормина!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      O-kolesov 4 часа назад

      110 --140 тысяч в день за кой..... спрашивается? Не дразните народ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7752

      KLIM777 > O-kolesov 3 часа назад

      ты вчера за футболом начал следить? Давным давно такие зарплаты, даже не в топ клубах страны. В сраной Балтике, которая плетется между ног у дровосека, зарплаты по ляму в месяц)

      1
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      Рейтинг: +14053

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Рубин превратился в главного донора российского футбола.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1379

      Фанат Рубина 5 часов назад

      удачи Егору там!
      Краснодар в 100 раз лучше и круче гос проекта под названием зенит!
      в краснодаре развитие у него будет и оон будет расти и становится сильнее.

      а зенит это деградация!

      4
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      Рейтинг: +2169

      Dgad > Фанат Рубина 3 часа назад

      Ты забыл написать что деградация и как итог переход в ФК Сочи

      4
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      Рейтинг: +408

      KPCCSPB > Фанат Рубина 2 часа назад

      Хаахха, дятел ты, с Краснодаром он только и будет в чемпе при ротации, если не в кубке. А Зенит даёт шанс, всем кого покупают, всем дают шансы. А Краснодар только инвалидам даёт шансы, типа Берга.

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