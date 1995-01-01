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    Шалимов: «Ощущение, что после пропущенного гола игроки «Краснодара» просто ждали, когда закончится матч»

    Экс-главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил игру команды в ответном матче квалификации ЛЧ против «Олимпиакоса» (1:2; 1:6 по сумме).

    «Краснодар» начал так, как должна была начать любая команда, которая имеет желание и надежду пройти дальше. Быстрый гол необходим, но и до него у команды были моменты.

    Мяч, забитый «Олимпиакосом», убил интригу в противостоянии, дальше все стало понятно, успокоились и болельщики, и футболисты. Соперник начал уверенно держать мяч, полностью владел инициативой.

    Ощущение, что после этого гола игроки «Краснодара» просто ждали, когда закончится матч. Футболисты отдали инициативу, больше не напрягали оборону соперника, не прессинговали.

    Если бы не пропустили быстрый гол после забитого, то интрига бы сохранилась. А получилось, что интрига очень быстро умерла», — сказал Шалимов.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 07:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +911

      Alekxei Z. 1 час назад

      Интригу создавали комментаторы. Ну им наверно положено включать не голову , а популизм с патриотизмом. После гола греков надо 5 забивать, ну это смешно чеслово. Все ждали конца. Хотя проигрывать было не обязательно, но это игра.

      0
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      Рейтинг: +152

      Play 2 часа назад

      Этот пёс ещё злорадствует постоянно, куда тебе ещё умничать, Червиченко номер два.

      -1
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      Рейтинг: +311

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Да и не было никакой интриги.

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