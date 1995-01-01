Игнатьев: «Думаю, Лига чемпионов еще будет в Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев поделился эмоциями после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

«Для нас это опыт, в первую очередь. Очень обидно, что так сложилось. Спасибо большое болельщикам, которые нас поддерживают, несмотря ни на что. Думаю, Лига чемпионов еще будет в этом городе», – сказал Игнатьев.