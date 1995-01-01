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    Игнатьев: «Думаю, Лига чемпионов еще будет в Краснодаре»

    Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев поделился эмоциями после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    «Для нас это опыт, в первую очередь. Очень обидно, что так сложилось. Спасибо большое болельщикам, которые нас поддерживают, несмотря ни на что. Думаю, Лига чемпионов еще будет в этом городе», – сказал Игнатьев.

    • «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 1:2.
    • Первая встреча завершилась победой греков 4:0.
    • «Олимпиакос» сыграет в групповом этапе ЛЧ, «Краснодар» вылетел в Лигу Европы.

    Источник: «Матч ТВ»

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