У Сулейманова ушиб подвздошной кости

Да всем насрать,это новостной сайт о футболе,а не о том,как какая-то обезьяна что-то ушибла
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о травме нападающего команды Магомеда-Шапи Сулейманова.
«Любая травма и любая замена в первом тайме меняет весь посыл и ограничивает в заменах и выборе тактики. У Шапи ушиб подвздошной кости. Жалко, что он не доиграл», – сказал Матвеев.
- Сулейманов получил повреждение в первом тайме матча с «Олимпиакосом» и был заменен на 32-й минуте.
- В этом сезоне 19-летний форвард сыграл 11 матчей в составе «Краснодара», забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
- Подвздошная кость – наиболее крупная из трех парных костей, формирующих тазовую кость. Посредством подвздошных костей тазовая кость сочленяется с позвоночником.