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    У Сулейманова ушиб подвздошной кости

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о травме нападающего команды Магомеда-Шапи Сулейманова.

    «Любая травма и любая замена в первом тайме меняет весь посыл и ограничивает в заменах и выборе тактики. У Шапи ушиб подвздошной кости. Жалко, что он не доиграл», – сказал Матвеев.

    • Сулейманов получил повреждение в первом тайме матча с «Олимпиакосом» и был заменен на 32-й минуте.
    • В этом сезоне 19-летний форвард сыграл 11 матчей в составе «Краснодара», забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
    • Подвздошная кость – наиболее крупная из трех парных костей, формирующих тазовую кость. Посредством подвздошных костей тазовая кость сочленяется с позвоночником.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 00:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: -12

      DonBaton II 1 час назад

      Да всем насрать,это новостной сайт о футболе,а не о том,как какая-то обезьяна что-то ушибла

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