У Сулейманова ушиб подвздошной кости

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о травме нападающего команды Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Любая травма и любая замена в первом тайме меняет весь посыл и ограничивает в заменах и выборе тактики. У Шапи ушиб подвздошной кости. Жалко, что он не доиграл», – сказал Матвеев.