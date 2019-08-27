Сулейманов травмировался во время матча с «Олимпиакосом»

Лично мне больно вспоминать каким был Краснодар еще года 3-4 года назад на фоне того, что мы видим сейчас. То же касается других команд из топ 5. Как играл Ростов 3 года назад. Как Зенит выигрывал группу в ЛЧ. Что говорить - тогда мы были шестые не по рейтингу, а по силе. А сейчас РПЛ - шестая лига Европы за прошлые заслуги.
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов получил повреждение в первом тайме ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
19-летний футболист покинул поле на 32-й минуте. Его заменил Юнес Намли.
Степень серьезности травмы и сроки восстановления форварда станут известны после прохождения медобследования.
- В этом сезоне Сулейманов сыграл 11 матчей в составе южан, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Краснодар» – «Олимпиакос».