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    Сулейманов травмировался во время матча с «Олимпиакосом»

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов получил повреждение в первом тайме ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    19-летний футболист покинул поле на 32-й минуте. Его заменил Юнес Намли.

    Степень серьезности травмы и сроки восстановления форварда станут известны после прохождения медобследования.

    • В этом сезоне Сулейманов сыграл 11 матчей в составе южан, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Краснодар» – «Олимпиакос».

    Источник: «Бомбардир»

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    27.08.2019 22:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6674

      Вомбат 3 часа назад

      Лично мне больно вспоминать каким был Краснодар еще года 3-4 года назад на фоне того, что мы видим сейчас. То же касается других команд из топ 5. Как играл Ростов 3 года назад. Как Зенит выигрывал группу в ЛЧ. Что говорить - тогда мы были шестые не по рейтингу, а по силе. А сейчас РПЛ - шестая лига Европы за прошлые заслуги.

      0
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      Рейтинг: +106

      Из Твери Леха > Вомбат 3 часа назад

      2014, рубль упал, санкции, Крым наш. на футболе отразилось финансово...

      0
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      Рейтинг: +207

      Swamp_07 3 часа назад

      Здоровья Шапи тебе!

      2
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      Рейтинг: -12

      DonBaton II > Swamp_07 3 часа назад

      Да,в цирковом на факультете клоунады тебя ждут

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      Seloge 3 часа назад

      Ну вот и краснодарский позор!разница мячей уже 6:1.

      -1
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      Рейтинг: -12

      DonBaton II > Seloge 3 часа назад

      Где позор?отличный матч,снова ставки на греков работают,спасибо телятам

      -1
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      Рейтинг: +3738

      Lester84 4 часа назад

      По ходу Шапи ребро поломал. Удар был по касательной

      0
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      Рейтинг: -12

      DonBaton II 4 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чурка ипанЬIй симулянт. Сам влетел,в полете хватался за спину,потом посмотрел на судью,завалился и начал хвататься за ноги,клоун несчастный

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