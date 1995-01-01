Тренер «Краснодара» Матвеев: «Мы пытались, но график для нас очень сложный»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

«Сложно что-то объяснить. Наша невнимательность привела к быстрому ответному голу. Жалко, конечно. Планировали начать соответствующе, и у нас это получилось. Казалось, что игра пошла довольно хорошо, однако резкая ответная атака соперника привела к голу. Очень жаль.

Большое спасибо болельщикам, что заполнили трибуны и пытались гнать нас вперед. Мы пытались, но график для нас очень сложный, в концовке было видно, что сил уже не хватает. Хорошо, что не пропустили больше. Пытались забить еще, но не смогли», – сказал Матвеев.