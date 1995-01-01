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    Тренер «Краснодара» Матвеев: «Мы пытались, но график для нас очень сложный»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    «Сложно что-то объяснить. Наша невнимательность привела к быстрому ответному голу. Жалко, конечно. Планировали начать соответствующе, и у нас это получилось. Казалось, что игра пошла довольно хорошо, однако резкая ответная атака соперника привела к голу. Очень жаль.

    Большое спасибо болельщикам, что заполнили трибуны и пытались гнать нас вперед. Мы пытались, но график для нас очень сложный, в концовке было видно, что сил уже не хватает. Хорошо, что не пропустили больше. Пытались забить еще, но не смогли», – сказал Матвеев.

    • «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 1:2.
    • Первая встреча завершилась победой греков 4:0.
    • «Олимпиакос» сыграет в групповом этапе ЛЧ, «Краснодар» вылетел в Лигу Европы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2089

      TOMSON 1 час назад

      Не... ну зачем лезть в ЛЧ и жаловаться потом на график?

      0
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      Рейтинг: -12

      DonBaton II 1 час назад

      Извечные отмазы буренок-неудачниц

      0
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    • ...
      Рейтинг: +907

      Argon 2 часа назад

      Во 2-м тайме не пытались забивать. Был на стадионе, чуть не уснул уже к концу второго тайма.

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