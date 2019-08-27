Фанаты «Црвены Звезды» в преддверии матча с «Янг Бойз» поставили перед стадионом советский танк

Интересно, с памятника слямзили или у сербов во дворе у каждого второго по танку?
Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Янг Бойз» провели акцию.
Фанаты пригнали к домашнему стадиону команды советский танк T-55, на котором изображена эмблема клуба и надпись «Северная армия» (название объединения белградских ультрас).
Полицейские прибыли на место инцидента, однако пришли к выводу, что танк не представляет опасности.
- Матч «Црвена Звезда» – «Янг Бойз» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
- Первая игра между командами завершилась ничьей 2:2.