Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Фанаты «Црвены Звезды» в преддверии матча с «Янг Бойз» поставили перед стадионом советский танк

    Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Янг Бойз» провели акцию.

    Фанаты пригнали к домашнему стадиону команды советский танк T-55, на котором изображена эмблема клуба и надпись «Северная армия» (название объединения белградских ультрас).

    Полицейские прибыли на место инцидента, однако пришли к выводу, что танк не представляет опасности.

    • Матч «Црвена Звезда» – «Янг Бойз» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
    • Первая игра между командами завершилась ничьей 2:2.

    Источник: USA Today

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2019 20:11
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +907

      Argon 2 часа назад

      Интересно, с памятника слямзили или у сербов во дворе у каждого второго по танку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1100

      CSKA471 4 часа назад

      Неплохо мутят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14037

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Чтобы помнили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      GSmall 6 часов назад

      Плакат Путина не хватает)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +453

      johnny983 7 часов назад

      Норм братья исполняют!))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Elisey13 7 часов назад

      Круто))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73545
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru