Фанаты «Црвены Звезды» в преддверии матча с «Янг Бойз» поставили перед стадионом советский танк

Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Янг Бойз» провели акцию.

Фанаты пригнали к домашнему стадиону команды советский танк T-55, на котором изображена эмблема клуба и надпись «Северная армия» (название объединения белградских ультрас).

Полицейские прибыли на место инцидента, однако пришли к выводу, что танк не представляет опасности.