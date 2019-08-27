Ди Марцио: «Локомотив» бесплатно арендует Жоау Мариу. Клуб будет платить ему 3,5 миллиона в год

«Локомотив» завершает переход полузащитника Жоау Мариу из «Интера», сообщает сайт журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио.

Московский клуб возьмет португальца в аренду бесплатно. Опция выкупа футболиста составит 18 миллионов евро. «Локомотив» будет выплачивать всю зарплату игрока, которая составит 3,5 миллионов евро.

Кроме того, Жоау Мариу прошел медобследование перед переходом в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок прилетел в Москву. Официальная презентация португальца запланирована на 20:00 мск.