Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Ди Марцио: «Локомотив» бесплатно арендует Жоау Мариу. Клуб будет платить ему 3,5 миллиона в год

    «Локомотив» завершает переход полузащитника Жоау Мариу из «Интера», сообщает сайт журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио.

    Московский клуб возьмет португальца в аренду бесплатно. Опция выкупа футболиста составит 18 миллионов евро. «Локомотив» будет выплачивать всю зарплату игрока, которая составит 3,5 миллионов евро.

    Кроме того, Жоау Мариу прошел медобследование перед переходом в «Локомотив».

    Ранее сообщалось, что 26-летний игрок прилетел в Москву. Официальная презентация португальца запланирована на 20:00 мск.

    • Betting Insider писал, что переговоры с Жоау Мариу ведут «Динамо» и «Локомотив».
    • Рыночная стоимость португальца – 18 миллионов евро.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2019 18:35
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1129

      Фан666 6 часов назад

      Его ждёт судьба фернандеша, тоже хороший футболист, был пока в локо не перешел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      Artemka444 7 часов назад

      потом только в китай!!!!если не заиграет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      SlKruglov90. 7 часов назад

      Очень перспективный футболист был в молодости не пошло в интере может в Локо пойдет хотя сомневаюсь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2704

      paracetamol 8 часов назад

      Опять билеты подорожают!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      InterMilLano1908 8 часов назад

      Ну и хорошо,мариу что в интере что в Англии просто НУЛЬ...может и заиграет в нашем пешеходном чемпионате

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2547

      Рубинище 8 часов назад

      Посмотрим ещё на одного топчика. первый сломался как то быстро даже оценить толком не успели.
      Хорошо если заиграет. Локо он нужен конечно.
      Зенит молодец - планку трансферами поднял, теперь все начали по взрослому закупаться..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8034

      Cules2013 > Рубинище 8 часов назад

      это кто был, что сломался?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2547

      Рубинище > Cules2013 8 часов назад

      я про Малкома из Зенита

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7242

      parevg > Рубинище 8 часов назад

      Еще Маркизио

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1373

      Фанат Рубина > Рубинище 8 часов назад

      так то шюррле вроде здоров! он как бы 2 топыч а может и даже 1. если посчитать награды

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2704

      Gek Dement > Фанат Рубина 7 часов назад

      У Заболотного тоже награды...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Вальдемар IV > Рубинище 6 часов назад

      не зенит а газовая прорва

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73545
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru