Жоау Мариу прилетел в Москву

Телеграм-канал «Новости «Локомотива» сообщил о прибытии в Москву полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

По информации источника, сегодня в 20:00 по московскому времени состоится официальная презентация новичка.

Ранее на это время «Локомотив» анонсировал встречу с болельщиками.

Сообщалось, что клуб договорился о годичной аренде португальца с опцией выкупа за 18 миллионов евро.