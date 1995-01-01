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    Жоау Мариу прилетел в Москву

    Телеграм-канал «Новости «Локомотива» сообщил о прибытии в Москву полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

    По информации источника, сегодня в 20:00 по московскому времени состоится официальная презентация новичка.

    Ранее на это время «Локомотив» анонсировал встречу с болельщиками.

    Сообщалось, что клуб договорился о годичной аренде португальца с опцией выкупа за 18 миллионов евро.

    Источник: «Новости «Локомотива»

    Телеграм-канал, посвященный новостям о "Локомотиве". Аудитория - более 8 тысяч человек.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +489

      Князев 4 часа назад

      Посмотрим, будет ли он лучше Фернандеша???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +520

      FENIX-SL 6 часов назад

      оой
      вот этот парень будет жрать все мячи на уровне нашего чемпионата
      достойная заявка на чемпионство
      учитывая Крыховяка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7704

      KLIM777 6 часов назад

      Слева Тарасов чтоль?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +252

      vsolon > KLIM777 12 минут назад

      Бузова

      0
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