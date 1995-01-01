Жоау Мариу прилетел в Москву

Посмотрим, будет ли он лучше Фернандеша???
Телеграм-канал «Новости «Локомотива» сообщил о прибытии в Москву полузащитника «Интера» Жоау Мариу.
По информации источника, сегодня в 20:00 по московскому времени состоится официальная презентация новичка.
Ранее на это время «Локомотив» анонсировал встречу с болельщиками.
Сообщалось, что клуб договорился о годичной аренде португальца с опцией выкупа за 18 миллионов евро.
Источник: «Новости «Локомотива»
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