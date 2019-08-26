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    «Локомотив» пригласил болельщиков на встречу. Во вторник клуб может представить Жоау Мариу или Переца

    «Локомотив» в твиттере анонсировал встречу с болельщиками команды, которая запланирована на вторник, 27 августа.

    «Этот день тянулся мучительно долго. И ты всe правильно понял. Завтра, 27 августа, мы ждeм всех владельцев абонементов на особенную встречу. В 20:00 у паровоза на площади перед «РЖД Ареной»!» – говорится в публикации клуба в микроблоге.

    По информации «Спорт-Экспресс», во вторник «Локомотив» может представить новичка Жоау Мариу. Москвичи договорились о годичной аренде португальца с опцией выкупа за 18 миллионов евро.

    Также не исключен вариант с презентацией полузащитника «Маккаби» из Тель-Авива Дора Переца, на переход которого клуб намекал сегодня.

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    26.08.2019 23:24
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