«Локомотив» пригласил болельщиков на встречу. Во вторник клуб может представить Жоау Мариу или Переца

«Локомотив» в твиттере анонсировал встречу с болельщиками команды, которая запланирована на вторник, 27 августа.

«Этот день тянулся мучительно долго. И ты всe правильно понял. Завтра, 27 августа, мы ждeм всех владельцев абонементов на особенную встречу. В 20:00 у паровоза на площади перед «РЖД Ареной»!» – говорится в публикации клуба в микроблоге.

По информации «Спорт-Экспресс», во вторник «Локомотив» может представить новичка Жоау Мариу. Москвичи договорились о годичной аренде португальца с опцией выкупа за 18 миллионов евро.

Также не исключен вариант с презентацией полузащитника «Маккаби» из Тель-Авива Дора Переца, на переход которого клуб намекал сегодня.