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    «Локомотив» намекнул на переход хавбека «Маккаби» Переца

    Полузащитник «Маккаби» Тель-Авив Дор Перец близок к тому, чтобы стать игроком «Локомотива».

    «У нас хорошее настроение, но чего-то не хватает. Добавим [перца]?» – написано в твиттере «Локомотива».

    В понедельник президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что «плотность в турнирной таблице РПЛ «добавляет перца». «Локомотив» ответил ему в твиттере фразой «обещаем добавить [перца]».

    Ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за Переца 2 миллиона евро, в то время как «Маккаби» хочет получить 4,5 миллиона.

    • В сезоне-2018/19 Перец провел за «Маккаби» 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
    • Действующий контракт хавбека рассчитан до июня 2020 года с возможностью продления еще на сезон.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Переца в 1,25 миллиона евро.

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    26.08.2019 18:40
    Комментарии11
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      Рейтинг: +371

      Сенситив 7 часов назад

      шикарный расклад - Локо решил еврейским перчиком обострить интригу в нашем чемпе и это радует, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +1483

      anri1703 10 часов назад

      уж лучше 4,5 на комличенко потратить куда полузащитников столько

      0
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      Рейтинг: +1300

      richi 11 часов назад

      Перец хорош. Не мало в европе хорших недорогих футболистов. Нужен скаут-спец, который в этом разбирается.

      2
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      Рейтинг: +8026

      Cules2013 11 часов назад

      Ну да, Локо для полного счастья и успехов в ЛЧ только еврея и не хватало. Мы всё поняли) Конечно сложно сказать, как у него пойдёт, если он всё-таки окажется в Локо, но что-то сомнительно, особенно, если за него отвалят ок. 5 млн. Окупится хоть частично? В Израиле есть игроки и поинтереснее, не?

      1
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      Рейтинг: +82

      Smoke Some Weed 11 часов назад

      Снова полузащита

      1
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      Рейтинг: +14035

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Мне кажется в Локо и своих перцев хватает.

      0
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      Рейтинг: +95

      Из Твери Леха 12 часов назад

      По субботам играть не будет?

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      Рейтинг: +5011

      Антибиотик 12 часов назад

      Зачем раньше времени говорить? Опять какой-нибудь Спартак уведет.

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      Рейтинг: +359

      ssspartak > Антибиотик 10 часов назад

      дорогой друг! не будьте столь критичны к Спартаку, ибо от Спартака "какой-нибудь Локомотив" получает различных бузникиных, нигматулиных, евсеевых, сычовых, самедовых, а так же шишкиных, торбинских и шешуковых

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      Рейтинг: +166

      Антисемит > ssspartak 9 часов назад

      прямо по порядку:
      Бузникин, воспитанник Кубани, в Локо перешёл из Сатурна;
      Нигматуллин, воспитанник Казани, в Локо перешёл из Спартак-2, второй раз из Салернитана;
      Евсеев, воспитанник Динамо, в Локо перешёл из Динамо на молодёжном уровне, оттуда ушёл в Спартак-2;
      Сычёв, воспитанник Омска, в Локо перешёл из Марселя;
      Самедов, воспитанник Спартака, в Локо перешёл из Спартака;
      Шишкин, воспитанник Воронежа, в Локо перешёл из КС (хоть и числился в Спартаке);
      Торбинский, воспитанник Спартака, в Локо перешёл из Спартака;
      Шешуков, воспитанник Омска, в Локо перешёл из Ростова.
      Итого только Самедов и Торбинский из твоего списка подходят, остальные нет...

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      Рейтинг: +7237

      parevg 12 часов назад

      Посмотрим какой он, этот Перец.

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