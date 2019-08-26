«Локомотив» намекнул на переход хавбека «Маккаби» Переца

Полузащитник «Маккаби» Тель-Авив Дор Перец близок к тому, чтобы стать игроком «Локомотива».

«У нас хорошее настроение, но чего-то не хватает. Добавим [перца]?» – написано в твиттере «Локомотива».

В понедельник президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что «плотность в турнирной таблице РПЛ «добавляет перца». «Локомотив» ответил ему в твиттере фразой «обещаем добавить [перца]».

Ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за Переца 2 миллиона евро, в то время как «Маккаби» хочет получить 4,5 миллиона.

В сезоне-2018/19 Перец провел за «Маккаби» 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Действующий контракт хавбека рассчитан до июня 2020 года с возможностью продления еще на сезон.

Transfermarkt оценивает стоимость Переца в 1,25 миллиона евро.