«Локомотив» предлагает за Переца 2 миллиона. «Маккаби» просит 4,5

Полузащитник тель-авивского «Маккаби» Дор Перец может перейти в «Локомотив».

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на израильские СМИ, москвичи предлагают за 24-летнего игрока 2 миллиона евро. «Маккаби» хочет получить за футболиста не менее 4,5 миллиона.

Агент израильтянина Ави Нимни, сообщил, что ведет конкретные переговоры с одним московских клубов.