«Локомотив» предлагает за Переца 2 миллиона. «Маккаби» просит 4,5

Евреев на евреев потянуло
Полузащитник тель-авивского «Маккаби» Дор Перец может перейти в «Локомотив».
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на израильские СМИ, москвичи предлагают за 24-летнего игрока 2 миллиона евро. «Маккаби» хочет получить за футболиста не менее 4,5 миллиона.
Агент израильтянина Ави Нимни, сообщил, что ведет конкретные переговоры с одним московских клубов.
- В сезоне-2018/19 Перец провел за «Маккаби» 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
- Действующий контракт хавбека рассчитан до июня 2020 года с возможностью продления еще на сезон.
- Transfermarkt оценивает стоимость Переца в 1,25 миллиона евро.