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    «Локомотив» предлагает за Переца 2 миллиона. «Маккаби» просит 4,5

    Полузащитник тель-авивского «Маккаби» Дор Перец может перейти в «Локомотив».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на израильские СМИ, москвичи предлагают за 24-летнего игрока 2 миллиона евро. «Маккаби» хочет получить за футболиста не менее 4,5 миллиона.

    Агент израильтянина Ави Нимни, сообщил, что ведет конкретные переговоры с одним московских клубов.

    • В сезоне-2018/19 Перец провел за «Маккаби» 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
    • Действующий контракт хавбека рассчитан до июня 2020 года с возможностью продления еще на сезон.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Переца в 1,25 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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      GSmall 1 час назад

      Евреев на евреев потянуло

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