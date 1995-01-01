Иван Игнатьев: «Главное – выйти спокойными. Не бежать вперед сломя голову, на это греки и рассчитывают»

Ну, начинается: подождатб первый-второй тайм, осмотреться, а в третьем как забить жене пять.
Нет уж, господа надоисвои какашки с первой минуты разгребать. А то уже заднюю включают.
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
«Поддержка точно будет, все как положено. Нам главное выйти спокойными, не бежать вперед сломя голову – это будет неправильно, можем пропустить контратаку. На это греки и рассчитывают. Надо действовать аккуратно, забить гол и дальше нагнетать. Хотелось бы выйти в Лигу чемпионов.
Зачем так неслись вперед при счете 0:1? Наша команда привыкла атаковать. Футболисты все опытные, но именно командного опыта не хватает. Много раз обжигались, так что должны исправиться», – сказал Игнатьев.
- Первый матч российская команда проиграла в гостях со счетом 0:4.
- Во вторник «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в 22:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.