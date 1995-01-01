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    Иван Игнатьев: «Главное – выйти спокойными. Не бежать вперед сломя голову, на это греки и рассчитывают»

    Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    «Поддержка точно будет, все как положено. Нам главное выйти спокойными, не бежать вперед сломя голову – это будет неправильно, можем пропустить контратаку. На это греки и рассчитывают. Надо действовать аккуратно, забить гол и дальше нагнетать. Хотелось бы выйти в Лигу чемпионов.

    Зачем так неслись вперед при счете 0:1? Наша команда привыкла атаковать. Футболисты все опытные, но именно командного опыта не хватает. Много раз обжигались, так что должны исправиться», – сказал Игнатьев.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3214

      Yev 47 минут назад

      Ну, начинается: подождатб первый-второй тайм, осмотреться, а в третьем как забить жене пять.
      Нет уж, господа надоисвои какашки с первой минуты разгребать. А то уже заднюю включают.

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