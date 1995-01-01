Иван Игнатьев: «Главное – выйти спокойными. Не бежать вперед сломя голову, на это греки и рассчитывают»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

«Поддержка точно будет, все как положено. Нам главное выйти спокойными, не бежать вперед сломя голову – это будет неправильно, можем пропустить контратаку. На это греки и рассчитывают. Надо действовать аккуратно, забить гол и дальше нагнетать. Хотелось бы выйти в Лигу чемпионов.

Зачем так неслись вперед при счете 0:1? Наша команда привыкла атаковать. Футболисты все опытные, но именно командного опыта не хватает. Много раз обжигались, так что должны исправиться», – сказал Игнатьев.