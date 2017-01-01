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    «Мутко против»: семью владельца «Торпедо» ограбили на 10 тысяч евро

    В Подмосковье ограбили семью владельца «Торпедо» Романа Авдеева, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    «Кража произошла в коттеджном поселке «Резиденция Лесной Городок»: воры пробрались в дом его сына Антона в середине августа, пока тот находился за границей. По мнению потерпевших, грабители хорошо знали дом – они хоть и устроили сильный беспорядок, но смогли найти и вынести сейф, в котором находились деньги (около 10 тысяч евро), часы и ключи от нескольких автомобилей. Помимо ключей, там находились и документы на четыре машины – два «Мерседеса», «Шевроле» и «Тойоту», – говорится в сообщении.

    Ранее Авдеев в интервью с блогером Евгением Савиным рассказал о руководстве клубом. Бизнесмен сообщил, что погасил долг «Торпедо» в размере 1 миллиарда рублей.

    • Владелец концерна «Россиум» Роман Авдеев выкупил «Торпедо» в сентябре 2017 года у ЗИЛа.
    • После 10 туров первенства ФНЛ «Торпедо» возглавляет таблицу с отрывом в одно очко от «Химок».

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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