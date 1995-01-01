Primocanale: «Спартак» включился в борьбу за Джованни Симеоне

А я за любого новичка,
Даже с кондачка.
Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в РПЛ.
Ранее сообщалось, что на аргентинца претендует «Динамо». 24-летний форвард отклонил первое предложение московской команды.
По информации Primocanale, теперь в борьбу за Симеоне включился «Спартак». Руководство красно-белых планирует уговорить игрока на переезд в Россию.
- Симеоне забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах прошлого сезона.
- Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.
- Отец нападающего – главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
Итальянская региональная телекомпания, которая вещает из Генуи. Дата запуска - 1982 год.