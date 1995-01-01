Primocanale: «Спартак» включился в борьбу за Джованни Симеоне

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в РПЛ.

Ранее сообщалось, что на аргентинца претендует «Динамо». 24-летний форвард отклонил первое предложение московской команды.

По информации Primocanale, теперь в борьбу за Симеоне включился «Спартак». Руководство красно-белых планирует уговорить игрока на переезд в Россию.