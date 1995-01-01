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    Primocanale: «Спартак» включился в борьбу за Джованни Симеоне

    Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в РПЛ.

    Ранее сообщалось, что на аргентинца претендует «Динамо». 24-летний форвард отклонил первое предложение московской команды.

    По информации Primocanale, теперь в борьбу за Симеоне включился «Спартак». Руководство красно-белых планирует уговорить игрока на переезд в Россию.

    • Симеоне забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах прошлого сезона.
    • Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.
    • Отец нападающего – главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

    Источник: Primocanale

    Итальянская региональная телекомпания, которая вещает из Генуи. Дата запуска - 1982 год.

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии30
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      Рейтинг: +4342

      subbotaspartak 1 час назад

      А я за любого новичка,
      Даже с кондачка.

      0
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      Рейтинг: +16

      Zmoiz 3 часа назад

      Бенасэр вообще 12млн стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      gera64 3 часа назад

      Мда, хорошо еще что у Рональдо дети маленькие...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Zmoiz 3 часа назад

      Рамос 25 стоит, силва 22, а сын 20. Ну хз

      0
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      Рейтинг: +196

      za logiku 4 часа назад

      Спартак будет всех сыновей бывших игроков и тренера скупать?)

      0
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      Рейтинг: +2542

      Рубинище 5 часов назад

      Личка не охти какая. Но для РПЛ пойдёт наверно. ноунейм за 20лямов

      0
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      Рейтинг: +5807

      piligrim1986 5 часов назад

      лучше Кьезу

      2
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      Рейтинг: +7720

      KLIM777 5 часов назад

      Симеоне забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах прошлого сезона.

      Это топчик. Ларсона недостаточно?)

      3
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      Рейтинг: +2542

      Рубинище > KLIM777 5 часов назад

      Так всегда же кого Спартак покупает-все ТОП. пока играть не начали

      0
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      Рейтинг: +2684

      paracetamol 5 часов назад

      Он к папаше хочет.

      0
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      Рейтинг: +50

      Babon01 5 часов назад

      Что то все паникуют, на счёт трансфера. Расклад я думаю такой- все ждут матч с брагой пройдёт спартак ее или нет. После матча будут решать , брать или не брать дорогостоящего игрока. Потому что если лига Европы то есть смысл тратиться, а если нет то обойдутся без топ игрока. Будут наигрывать Умярова. Вот и весь расклад ! Деньги под наш чемп никто тратить не хочет. В принципе и со своими силами обходятся в России.

      1
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      Рейтинг: +1364

      Фанат Рубина > Babon01 5 часов назад

      умяров так то опл или цп. а этот нападающий, форвард

      2
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      Рейтинг: +196

      za logiku > Фанат Рубина 4 часа назад

      Думаю Умяров для примера, тк опорник тоже нужен

      0
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      Рейтинг: +19559

      oyabun > Babon01 2 часа назад

      Матч с Брагой 29-го. За оставшиеся пару дней до закрытия ТО навряд ли что успеют порешать и осуществить.

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