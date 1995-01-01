Семин: «Сафонов – самый талантливый голкипер, который сегодня есть в России»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко оценил уровень игры вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

20-летний россиянина допустил результативную ошибку в матче 7-го тура РПЛ.

– Удивились ляпу Сафонова в самом начале матча с «Краснодар» – «Локомотив»?

– А я всегда говорю: по воротам надо бить. Когда есть удары, тогда у вратаря появляются сложности. Но там же случился небольшой рикошет от игрока «Краснодара». Мяч чуть-чуть поменял направление. Может быть, Сафонов в этот момент не перестроился или не так среагировал. А вообще Матвей – самый талантливый голкипер, который сегодня есть в России.

– Одареннее Максименко?

– Думаю, да — это мое личное мнение. Но если вы спрашиваете, то хорошо, скажу так: Сафонов – один из самых талантливых.

– Помните, чтобы Овчинников или Нигматуллин допускали подобные промахи в начале своих карьер?

– Я не считаю, что это ошибка. Там было, повторю, изменение траектории полета мяча.