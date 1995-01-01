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    Семин: «Сафонов – самый талантливый голкипер, который сегодня есть в России»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко оценил уровень игры вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    20-летний россиянина допустил результативную ошибку в матче 7-го тура РПЛ.

    – Удивились ляпу Сафонова в самом начале матча с «Краснодар» – «Локомотив»?

    – А я всегда говорю: по воротам надо бить. Когда есть удары, тогда у вратаря появляются сложности. Но там же случился небольшой рикошет от игрока «Краснодара». Мяч чуть-чуть поменял направление. Может быть, Сафонов в этот момент не перестроился или не так среагировал. А вообще Матвей – самый талантливый голкипер, который сегодня есть в России.

    – Одареннее Максименко?

    – Думаю, да — это мое личное мнение. Но если вы спрашиваете, то хорошо, скажу так: Сафонов – один из самых талантливых.

    – Помните, чтобы Овчинников или Нигматуллин допускали подобные промахи в начале своих карьер?

    – Я не считаю, что это ошибка. Там было, повторю, изменение траектории полета мяча.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • Контракт голкипера с командой рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии12
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      Рейтинг: +17

      Вальдемар IV 3 часа назад

      очко то подарил вам все равно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2966

      Дядя Серёжа 5 часов назад

      На Европе у Максименко -1, у Сафонова?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      NotFound > Дядя Серёжа 4 часа назад

      Сафонов в квалификации ЛЧ, а Максименко?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4342

      subbotaspartak > NotFound 1 час назад

      Таким тоном, будто 4 от Барселоны.
      Поменьше звону.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +402

      arok 5 часов назад

      Ну на данный момент я согласен что Сафонов и Максименко лучшие в России.

      0
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      Рейтинг: +1318

      РМЗ 5 часов назад

      К Сафина самая лучшая школа , он реально хорош ! Лунев как дворовой пацан потсравнению с ним .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2684

      paracetamol 5 часов назад

      Самый талантливый, а в сборную не беруть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4803

      Старикан 5 часов назад

      У таракана другое мнение...

      0
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      Рейтинг: +648

      GSmall 6 часов назад

      Последние две игры это ярко иллюстрируют)))

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      Рейтинг: +352

      SinyaaPyll > GSmall 6 часов назад

      Талант и качество игры - не одно и то же.

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      Рейтинг: +2684

      paracetamol > SinyaaPyll 5 часов назад

      Близко коррелируемые вещи.

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      Рейтинг: +352

      SinyaaPyll > paracetamol 5 часов назад

      Талант влияет на качество, но не гарантирует его.

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