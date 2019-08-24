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    Сафонов на пятой минуте пропустил мяч под собой и позволил «Локомотиву» выйти вперед

    В эти минуты проходит матч седьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом». На пятой минуте мяч забил полузащитник Гжегож Крыховяк.

    Поляк пробил из-за пределов штрафной, а вратарь южан Матвей Сафонов пропустил мяч под собой. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.

    • Если «Локомотив» победит, то с отрывом возглавит таблицу.
    • «Краснодар» в случае поражения останется на третьем месте.
    • Обе команды – участники текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    Источник: Rutube РПЛ

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    24.08.2019 19:30
    Комментарии17
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      Рейтинг: +73477

      zigbert 8 часов назад

      Обидный для вратаря гол. Лишь бы он не повлиял на его дальнейшую игру. Вратарь еще молодой но перспективный.

      0
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      Рейтинг: +182

      dragoon000320 9 часов назад

      не повезло, но ничего страшного, зато в остальных играх он был очень хорош и надежен, надеюсь эта ошибка сделает его только сильнее)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4816

      BRO_football 10 часов назад

      А ведь кто-то хотел его в сборной России на ворота вместо Гилерме поставить.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2810

      САДЫЧОК 10 часов назад

      Слабый вратарь ! Провалил с Олимпиакосом...Почему не ставят Крицюка ?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1187

      Тазит 10 часов назад

      Перехвалили вы парня... Сглазили...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1119

      Фан666 10 часов назад

      А ведь его кто то купить хотел, а так по детски залажал

      -2
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      Рейтинг: +6759

      ufos73 11 часов назад

      Шедеврально! )))

      0
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      Рейтинг: +2162

      maygli 11 часов назад

      Это он Локо фору дал, чтоб усыпить.

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      Рейтинг: +98

      Из Твери Леха 11 часов назад

      Скауты Байера сглазили.

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      Рейтинг: +5017

      GoLenaStop 11 часов назад


      Гол от Локо - обидный ляп.( Влажный газон - залог хорошего урожая).
      Гол КРД - результат командной игры .
      Желаю, чтобы команды ещё позабивали и сыграли вничью.
      Хи...

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