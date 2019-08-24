Сафонов на пятой минуте пропустил мяч под собой и позволил «Локомотиву» выйти вперед

Обидный для вратаря гол. Лишь бы он не повлиял на его дальнейшую игру. Вратарь еще молодой но перспективный.
В эти минуты проходит матч седьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом». На пятой минуте мяч забил полузащитник Гжегож Крыховяк.
Поляк пробил из-за пределов штрафной, а вратарь южан Матвей Сафонов пропустил мяч под собой. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
- Если «Локомотив» победит, то с отрывом возглавит таблицу.
- «Краснодар» в случае поражения останется на третьем месте.
- Обе команды – участники текущего розыгрыша Лиги чемпионов.