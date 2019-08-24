Сафонов на пятой минуте пропустил мяч под собой и позволил «Локомотиву» выйти вперед

В эти минуты проходит матч седьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом». На пятой минуте мяч забил полузащитник Гжегож Крыховяк.

Поляк пробил из-за пределов штрафной, а вратарь южан Матвей Сафонов пропустил мяч под собой. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.