Симеоне: «С дорогим стадионом и игроком за 126 миллионов нас трудно назвать народной командой. Но «Атлетико» верен своим корням»

А как с Барсой и Реалом конкурировать - то, отжали Гризманна, полкоманды разбежалось. Когда есть Барса и Реал - болеть за Атлетико - Сильный поступок!
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о репутации команды. На пресс-конференции журналист сказал ему, что для некоторых болельщиков клуб потерял прежний образ.
«Разумеется, с таким стадионом (о сумме постройки – прим. «Бомбардира») и футболистом стоимостью 126 миллионов евро нас трудно назвать народной командой.
Но в социальном, моральном и эмоциональном плане мы остаемся командой обычных людей. Это заложено в наших корнях и экономическое развитие этого не изменит», – цитирует аргентинца Marca.
- По данным StadiumDB, бюджет постройки 67-тысячного «Ванда Метрополитано» составил 240 миллионов евро.
- Переход полузащитника Жоау Фелиша из «Бенфики» стал самым дорогим в истории мадридского клуба.