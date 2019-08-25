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    Симеоне: «С дорогим стадионом и игроком за 126 миллионов нас трудно назвать народной командой. Но «Атлетико» верен своим корням»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о репутации команды. На пресс-конференции журналист сказал ему, что для некоторых болельщиков клуб потерял прежний образ.

    «Разумеется, с таким стадионом (о сумме постройки – прим. «Бомбардира») и футболистом стоимостью 126 миллионов евро нас трудно назвать народной командой.

    Но в социальном, моральном и эмоциональном плане мы остаемся командой обычных людей. Это заложено в наших корнях и экономическое развитие этого не изменит», – цитирует аргентинца Marca.

    • По данным StadiumDB, бюджет постройки 67-тысячного «Ванда Метрополитано» составил 240 миллионов евро.
    • Переход полузащитника Жоау Фелиша из «Бенфики» стал самым дорогим в истории мадридского клуба.

    Источник: Marca

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +704

      VVadic 6 часов назад

      А как с Барсой и Реалом конкурировать - то, отжали Гризманна, полкоманды разбежалось. Когда есть Барса и Реал - болеть за Атлетико - Сильный поступок!

      1
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      Рейтинг: +8026

      Cules2013 > VVadic 5 часов назад

      Я симпатизирую Атлетико, если это не вредит Барсе, особенно в еврокубках)
      Болеть можно по-разному. Сидя на диване, я болел за разные клубы, намного более народные, вроде Хоффенхайма или Эвиан ТГ, который вообще сейчас имеет полупроф статус, хотя несколько лет был даже в Лиге 1 и побеждал ПСЖ уже времён шейхов. Тут героизма мало.
      А вот ходить на стадион, покупать атрибутику, платить за просмотр матчей по кабельному - это другое.

      0
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      Рейтинг: +5964

      FanatSerj 8 часов назад

      У нас тогда по этому критерию народные команды Ростов, Арсенал, Урал )))
      Или вообще Тосно, ни стадиона, ни спонсоров, и ни команды )))

      2
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      Рейтинг: +5691

      mihail200606 9 часов назад

      Ну сраптаку вообще все равно сколько они бабла выкидывают, считают себя почему то народной командой и все...

      4
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      Рейтинг: +4395

      GoldPlayFIFARus9 > mihail200606 6 часов назад

      Сектанты, сэр

      2
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      Рейтинг: +2716

      serppion > mihail200606 6 часов назад

      Так как Промысловая кооперация не относилась к ведомствам, как «Динамо» (НКВД), ЦСКА (Советская армия), а также не относилась к профсоюзам, как «Зенит» (Профсоюз оборонной промышленности), «Локомотив» (Профсоюз железнодорожников), «Торпедо» (Профсоюз автозаводцев). «Спартак» стали поддерживать обычные люди, так «Спартак» стали называть «народной командой».
      В 1960 году, после ликвидации Промысловой кооперации, «Спартак» был реорганизован в «Добровольное спортивное общество профсоюзов». После чего «Спартак» стал поддерживаться рабочим профсоюзом. На этом и кончилась "народная команда" - появился ХОЗЯИН.

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