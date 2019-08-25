Симеоне: «С дорогим стадионом и игроком за 126 миллионов нас трудно назвать народной командой. Но «Атлетико» верен своим корням»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о репутации команды. На пресс-конференции журналист сказал ему, что для некоторых болельщиков клуб потерял прежний образ.

«Разумеется, с таким стадионом (о сумме постройки – прим. «Бомбардира») и футболистом стоимостью 126 миллионов евро нас трудно назвать народной командой.

Но в социальном, моральном и эмоциональном плане мы остаемся командой обычных людей. Это заложено в наших корнях и экономическое развитие этого не изменит», – цитирует аргентинца Marca.