Панченко: «Надоело бороться с «Динамо» за выживание»

Если честно-мое мнение Хохлова надо менять
Форвард «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что он хочет бороться с командой за высокие места в РПЛ и заслужить возвращение в национальную сборную России.
«Есть мечта вернуться в сборную и вернуть «Динамо» на вершину. Я к этому стремлюсь. Каждый игрок хочет играть в национальной команде.
Надоело бороться с «Динамо» за выживание. Это чуть угнетает. Нам надо бороться за самые высокие места. Это намного интереснее», – сказал Панченко.
- В семи турах нового сезона РПЛ «Динамо» набрало 8 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
- В кампании-2018/19 столичная команда финишировала на 12-й строчке.
- 29-летний Панченко в ноябре 2016 года сыграл единственный матч в составе сборной России.