Панченко: «Надоело бороться с «Динамо» за выживание»

Форвард «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что он хочет бороться с командой за высокие места в РПЛ и заслужить возвращение в национальную сборную России.

«Есть мечта вернуться в сборную и вернуть «Динамо» на вершину. Я к этому стремлюсь. Каждый игрок хочет играть в национальной команде.

Надоело бороться с «Динамо» за выживание. Это чуть угнетает. Нам надо бороться за самые высокие места. Это намного интереснее», – сказал Панченко.