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    Панченко: «Надоело бороться с «Динамо» за выживание»

    Форвард «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что он хочет бороться с командой за высокие места в РПЛ и заслужить возвращение в национальную сборную России.

    «Есть мечта вернуться в сборную и вернуть «Динамо» на вершину. Я к этому стремлюсь. Каждый игрок хочет играть в национальной команде.

    Надоело бороться с «Динамо» за выживание. Это чуть угнетает. Нам надо бороться за самые высокие места. Это намного интереснее», – сказал Панченко.

    • В семи турах нового сезона РПЛ «Динамо» набрало 8 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
    • В кампании-2018/19 столичная команда финишировала на 12-й строчке.
    • 29-летний Панченко в ноябре 2016 года сыграл единственный матч в составе сборной России.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8343

      Диктор 56 минут назад

      Если честно-мое мнение Хохлова надо менять

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      Niko 1 час назад

      Кирилл, ты определись, то ты в основе хочешь регулярно играть, то бороться за самые высокие места.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +120

      scor-666-009 2 часа назад

      Надо было из ЦСКА не уходить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +819

      neim > scor-666-009 16 минут назад

      И сидеть на лавке штаны протирать, когда в основе играли Муса и Думбия ?

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