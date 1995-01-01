«СЭ»: Хохлов продолжит тренировать «Динамо»

Истинные болельщики и нормальные руководители, прекрасно понимают, что новую команду не создать за полтора месяца. По этому относятся с пониманием к проблемам, которые всегда будут в переходный период.
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в ближайшее время не покинет свой пост.
По информации «Спорт-Экспресс», руководство клуба решило не увольнять 43-летнего специалиста после победы команды над «Тамбовом» в матче 7-го тура РПЛ.
Кроме того, сохранит работу консультант «Динамо» по спортивным вопросам Роман Орещук.
- По итогам семи туров москвичи занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 8 очков.
- Этим летом «Динамо» потратило на трансферы 33,2 миллиона евро.