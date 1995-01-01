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    «СЭ»: Хохлов продолжит тренировать «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в ближайшее время не покинет свой пост.

    По информации «Спорт-Экспресс», руководство клуба решило не увольнять 43-летнего специалиста после победы команды над «Тамбовом» в матче 7-го тура РПЛ.

    Кроме того, сохранит работу консультант «Динамо» по спортивным вопросам Роман Орещук.

    • По итогам семи туров москвичи занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 8 очков.
    • Этим летом «Динамо» потратило на трансферы 33,2 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +819

      neim 19 минут назад

      Истинные болельщики и нормальные руководители, прекрасно понимают, что новую команду не создать за полтора месяца. По этому относятся с пониманием к проблемам, которые всегда будут в переходный период.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +371

      Сенситив 6 часов назад

      ...Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в ближайшее время не покинет свой пост...
      для истинных болел очередное огорченье, конеш, но для манагеров, тренер не мешающий их "приобретениям" в клуб всякого шлака за большие деньги - золотой человек, как-то так...))

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