«СЭ»: Хохлов продолжит тренировать «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в ближайшее время не покинет свой пост.

По информации «Спорт-Экспресс», руководство клуба решило не увольнять 43-летнего специалиста после победы команды над «Тамбовом» в матче 7-го тура РПЛ.

Кроме того, сохранит работу консультант «Динамо» по спортивным вопросам Роман Орещук.