Парфенов: «У «Сочи» половина команды два месяца назад стала чемпионом, поэтому к игре относились серьезно»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 7-го тура РПЛ против «Сочи».

«Ждали эту победу. Хотели выиграть. За счет большого желания и заслужили победу. Да, у соперника хорошие исполнители. Половина команды два месяца назад стала чемпионом. Поэтому мы серьезным образом готовились к игре.

Давно не побеждали. Мы переживали по этому поводу. Хотели победить и поэтому после первого нашего гола была некоторая боязнь. Только с этим связан неприятный отрезок в первом тайме. В перерыве мы подсказали, ребята добавили агрессии во втором тайме.

Игра была открытая. Думаю, что заслуженно победили, порадовали болельщиков. Приятно, что в такую погоду они нас поддерживают», – сказал Парфенов.