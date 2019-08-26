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    Парфенов: «У «Сочи» половина команды два месяца назад стала чемпионом, поэтому к игре относились серьезно»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 7-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Ждали эту победу. Хотели выиграть. За счет большого желания и заслужили победу. Да, у соперника хорошие исполнители. Половина команды два месяца назад стала чемпионом. Поэтому мы серьезным образом готовились к игре.

    Давно не побеждали. Мы переживали по этому поводу. Хотели победить и поэтому после первого нашего гола была некоторая боязнь. Только с этим связан неприятный отрезок в первом тайме. В перерыве мы подсказали, ребята добавили агрессии во втором тайме.

    Игра была открытая. Думаю, что заслуженно победили, порадовали болельщиков. Приятно, что в такую погоду они нас поддерживают», – сказал Парфенов.

    • «Урал» обыграл «Сочи» со счетом 3:1.
    • К южанам этим летом присоединились семь игроков «Зенита», который в прошлом сезоне стал чемпионом России.

    Источник: Sport24

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    26.08.2019 23:38
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