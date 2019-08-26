AS: ЦСКА договорился с защитником «Севильи» Гомесом о переходе на правах аренды

Защитник «Севильи» Серхи Гомес до закрытия летнего трансферного окна может оказаться в ЦСКА.

По информации AS, футболист уже договорился с армейским клубом о переходе на правах аренды.

Теперь ЦСКА необходимо согласовать условия сделки с «Севильей». Между клубами возникли серьезные разногласия экономического характера.