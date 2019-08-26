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    AS: ЦСКА договорился с защитником «Севильи» Гомесом о переходе на правах аренды

    Защитник «Севильи» Серхи Гомес до закрытия летнего трансферного окна может оказаться в ЦСКА.

    По информации AS, футболист уже договорился с армейским клубом о переходе на правах аренды.

    Теперь ЦСКА необходимо согласовать условия сделки с «Севильей». Между клубами возникли серьезные разногласия экономического характера.

    • Год назад «Севилья» купила Гомеса у «Сельты» за 5,4 миллиона евро.
    • В этом сезоне 27-летний испанец на поле не выходил.

    Источник: AS

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    26.08.2019 22:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9362

      vladimir-7 6 минут назад

      Кота в мешке, в лице С.Гомеса, приобретает ЦСКА, но только в аренду, а
      дальше посмотреть его в работе и затем решать вопрос о выкупе.

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      Рейтинг: +8422

      DeStar 5 часов назад

      ну цска по любому кого-то надо, даже тупо на фоне других потенциальных на медали они закупились само слабо ,а по сравнению с прошлым сезоном, даже не усилились, потому что покупка влашича.. скажем так сильнее команду не сделала. Даже локо вон нормально закупился, не говоря о зените)

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      Рейтинг: +1986

      InterMilLano1908 7 часов назад

      Ну и огонь,как раз нужен дядька в защите, еще Комличенко к Феде купить и просто бомба, если в топ 3 не попадем то нужно Гинеру думать продавать ЦСКА или переходить в середняки...гинер в этом году сделал по максимуму

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      Рейтинг: +673

      Niko > InterMilLano1908 1 час назад

      Да брось ты, прям по двум трансфертам такие мега выводы... они легко могут сломаться как минимум. Да и гинер много раз говорил что трансферами не занимается, Влашич редкий случай

      0
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      Рейтинг: +146

      Футурист 8 часов назад

      с нападающим договоритесь уже...скоро защитников в нападение ставить придется

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      Рейтинг: +191

      dragoon000320 > Футурист 8 часов назад

      Армейцам просто опыта в защите не хватает, при всем уважении к Дивееву и Шарлии... Но насчёт напа вы тоже правы, и там похожая ситуация

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      Рейтинг: +41

      mp7700 9 часов назад

      давайте как можно больше, хороших игроков в РПЛ... чтобы молодёж смотрела и развивалась.

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      Рейтинг: +1899

      shurik45 > mp7700 9 часов назад

      Для этого нужно отменять лимит.

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