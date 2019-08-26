AS: ЦСКА договорился с защитником «Севильи» Гомесом о переходе на правах аренды

Кота в мешке, в лице С.Гомеса, приобретает ЦСКА, но только в аренду, а
дальше посмотреть его в работе и затем решать вопрос о выкупе.
Защитник «Севильи» Серхи Гомес до закрытия летнего трансферного окна может оказаться в ЦСКА.
По информации AS, футболист уже договорился с армейским клубом о переходе на правах аренды.
Теперь ЦСКА необходимо согласовать условия сделки с «Севильей». Между клубами возникли серьезные разногласия экономического характера.
- Год назад «Севилья» купила Гомеса у «Сельты» за 5,4 миллиона евро.
- В этом сезоне 27-летний испанец на поле не выходил.