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    Игнашевич – о графике в «Торпедо»: «Работаю, как врач скорой помощи»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о своей работе в московской команде.

    «Я давно уже убил в себе игрока. Как только закончил. В первую очередь надо перестать тренироваться. Как только перестаешь тренироваться, у тебя хватает сил и времени анализировать работу. Всe, ты уже тренер. А если ты участвуешь, ты устаешь и не можешь так воспринимать информацию.

    Когда меня назначили, я не переживал. Уверен, что право на ошибку есть у всех. Болельщики, конечно, понимали, что это определeнный риск со стороны клуба – назначить тренера без практики – поэтому так реагировали.

    Говорить мы должны на футбольном поле. Здесь 38 туров – это просто марафон, я здесь работаю, как врач скорой помощи, если честно, в таком графике. Эта практика – очень классно», – сказал Игнашевич.

    • 40-летний Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне.
    • Под его руководством команда набрала 25 очков в 10 турах ФНЛ.
    • Москвичи лидируют в турнирной таблице первенства.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    26.08.2019 21:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1920

      BlackMurder 53 минуты назад

      31 числа, Ротор - торпедо, вперёд за Ротор!!!! Только один город, только один клуб, Волгоград, Ротор -Волгоград

      0
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      Рейтинг: +1986

      InterMilLano1908 7 часов назад

      Пока что дела у торпедо хороши

      1
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      Рейтинг: +14035

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Успехов тебе доктор, успехов коллега!

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