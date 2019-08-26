Игнашевич – о графике в «Торпедо»: «Работаю, как врач скорой помощи»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о своей работе в московской команде.

«Я давно уже убил в себе игрока. Как только закончил. В первую очередь надо перестать тренироваться. Как только перестаешь тренироваться, у тебя хватает сил и времени анализировать работу. Всe, ты уже тренер. А если ты участвуешь, ты устаешь и не можешь так воспринимать информацию.

Когда меня назначили, я не переживал. Уверен, что право на ошибку есть у всех. Болельщики, конечно, понимали, что это определeнный риск со стороны клуба – назначить тренера без практики – поэтому так реагировали.

Говорить мы должны на футбольном поле. Здесь 38 туров – это просто марафон, я здесь работаю, как врач скорой помощи, если честно, в таком графике. Эта практика – очень классно», – сказал Игнашевич.