Мбаппе выбыл на 4 недели, Кавани – на 3

дело тут не в ПСЖ, а в том, что эти игроки не помогут своим сборным
«ПСЖ» опубликовал официальное заявление касательно состояния травмированных игроков команды.
В воскресном матче против «Тулузы» (4:0) повреждения получили защитник Абду Диалло, а также форварды Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани.
Диалло травмировал правый глаз. Сообщается, что результаты осмотра были обнадеживающими. Сроки восстановления при этом не уточняются.
У Мбаппе диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Он пропустит около четырех недель.
У Кавани медобследование выявило травму правого бедра. Ожидается, что уругваец не поможет «ПСЖ» на протяжении ближайших трех недель.