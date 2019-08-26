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    Мбаппе выбыл на 4 недели, Кавани – на 3

    «ПСЖ» опубликовал официальное заявление касательно состояния травмированных игроков команды.

    В воскресном матче против «Тулузы» (4:0) повреждения получили защитник Абду Диалло, а также форварды Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани.

    Диалло травмировал правый глаз. Сообщается, что результаты осмотра были обнадеживающими. Сроки восстановления при этом не уточняются.

    У Мбаппе диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Он пропустит около четырех недель.

    У Кавани медобследование выявило травму правого бедра. Ожидается, что уругваец не поможет «ПСЖ» на протяжении ближайших трех недель.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    26.08.2019 20:40
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8026

      Cules2013 4 часа назад

      дело тут не в ПСЖ, а в том, что эти игроки не помогут своим сборным

      0
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      Рейтинг: +492

      Санёк 17 10 часов назад

      Вот так и Неймар звезданется

      1
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      Рейтинг: +1920

      BlackMurder 10 часов назад

      То чуство когда в клубе тупые шейхи)отказываются от двух хороших игроков Барселоны)))просто деньги + 2 норм молодых игрока (вроде форвард даже есть) а так петушиные бои идут)то уйдет то не уйдет)ку - кареку,хочу реал,хочу барсу,может останусь,мож в ювентус,ну не знаю,мож в баварию) В Итоге заменить Кавани и Мбапе тупо неким!

      1
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      Рейтинг: +4832

      BRO_football 10 часов назад

      Пришло время Неймара показать себя!

      3
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      Рейтинг: +7704

      KLIM777 > BRO_football 10 часов назад

      он заблудился в парижских дебрях

      2
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