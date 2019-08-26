Мбаппе выбыл на 4 недели, Кавани – на 3

«ПСЖ» опубликовал официальное заявление касательно состояния травмированных игроков команды.

В воскресном матче против «Тулузы» (4:0) повреждения получили защитник Абду Диалло, а также форварды Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани.

Диалло травмировал правый глаз. Сообщается, что результаты осмотра были обнадеживающими. Сроки восстановления при этом не уточняются.

У Мбаппе диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Он пропустит около четырех недель.

У Кавани медобследование выявило травму правого бедра. Ожидается, что уругваец не поможет «ПСЖ» на протяжении ближайших трех недель.