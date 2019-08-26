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    Семак: «Очень важно выиграть в принципиальной встрече со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Спартака», а также высказался о ситуации в турнирной таблице чемпионата.

    – Впереди у «Зенита» игра со «Спартаком». На этой неделе для команды на первый план выходит психология?

    – С командами, которые проповедуют открытый футбол, нам наоборот легче, играть интереснее, возможностей больше. Сейчас надо работать над теми футбольными компонентами, в которых «Зениту» не хватает определенных вещей.

    В следующем матче моменты, думаю, будет создавать и та, и другая команда. Кто лучше их реализует, тот и победит. Для нас выиграть в принципиальной встрече со «Спартаком», конечно, очень важно. Но и в следующей – точно так же.

    – Наверху турнирной таблицы очень плотно. Как оцениваете эту ситуацию?

    – Я уже говорил, что сейчас нет команды, которая резко выделяется на фоне остальных. Что касается «Зенита», то построение той команды, которую хотелось бы видеть, еще идет. Будем двигаться вперед, исходя из наших возможностей на данный момент. Повторю и другой момент – защищать титул всегда сложнее. Так что борьба ожидается очень интересная.

    – По итогам этого тура сразу у пяти команд-лидеров по 14 очков. Все начинается заново?

    – В этом сезоне все еще не раз будет начинаться заново. И какие-то предварительные выводы делать бессмысленно.

    • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 1 сентября, в 19:00 по московскому времени.
    • По итогам семи туров лидерство в РПЛ делят пять команд – «Краснодар», «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит».

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.08.2019 20:25
    Комментарии21
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      Рейтинг: +5798

      piligrim1986 21 минуту назад

      да в последние годы всем очень важно выиграть в принципиальной встрече со «Спартаком», от зенита до армавира

      0
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      Рейтинг: +2958

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      А если проиграешь после такого заявления? Отставка?
      Ну это ваше дело.
      Спартак вперёд!

      2
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      Рейтинг: +66

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки 3 часа назад

      Желаю Зениту победы !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      Zubo 3 часа назад

      Каждый год жду матчей со Спартаком больше других, желаю всем отличного футбола !

      2
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      Рейтинг: +1573

      Д Альбертини 4 часа назад

      Вообще то как бы желательно все матчи выигрывать, не только с большой вывеской))) чтоб чемпионами стать. Спартак дома играет, и с брагой и с зенитом, так что будет интересно. Щас главный матч в четверг. А дальше будет видно!

      1
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      Рейтинг: +400

      arok 4 часа назад

      Хочется увидеть достойную игру со стороны обеих команд. И Спартачам желаю победы, Краснодар за вас.

      2
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      Рейтинг: +8574

      vka1970 8 часов назад

      В принципе всё логично.Сейчас все команды будут биться до упора.Тем более со Спартаком.Хотя и нашим этот матч крайне принципиален.Надеюсь сил на борьбу с питерцами после матча с португалами хватит.Это единственное, что вызывает не большую тревогу и волнение.

      2
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      Рейтинг: +1464

      С-Пб on-line 8 часов назад

      Ожидаю интересную игру,без судейских ошибок в чью-либо сторону

      0
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      Рейтинг: +4785

      Старикан 9 часов назад

      Для него Зенит такой же раздражитель как и ЦСКА, поэтому игра обещает быть весёлой...надеюсь на хороший результат для КБ!

      3
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      Рейтинг: +2528

      Рубинище 9 часов назад

      Спартак после Браги будет, скорее всего Зенит крупно выиграет 3-0 или 4-1

      2
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