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    Медведев – о поражении «Зенита»: «На первой скорости даже хорошая машина плохо работает, надо переключать передачи»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды в матче 7-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1).

    «Первый фактор такого результата – это настрой «Уфы». Соперник играл очень организованно и самоотверженно на каждом участке поля, боролся за мяч и создавал угрозы. У «Зенита» прекрасно отыграл Лунев.

    Второй фактор заключается в том, что на классе в нашем чемпионате никто ни у кого выиграть не может, несмотря на наличие ярких игроков в составе.

    Каждая игра для победы требует стопроцентной, а иногда и больше, отдачи. Нужно, чтобы огонь и сила были в каждом действии. На первой скорости даже хорошая машина плохо работает, надо переключать передачи и даже включать турбонаддув», – сказал Медведев.

    • В матче седьмого тура чемпионата России «Уфа» дома обыграла «Зенит» – 1:0. Единственный гол на 79-й минуте забил полузащитник Даниил Фомин.
    • «Зенит» впервые проиграл в этом розыгрыше РПЛ.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2674

      paracetamol 22 минуты назад

      Креновый ты презик, надо в РФС работать!

      0
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      Рейтинг: +11829

      slavutiq70 28 минут назад

      Уйдёт Путин,,,у вас и останется только первая скорость,,,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Taps 34 минуты назад

      Проиграет Семак "Спартаку" и с ним попрощаются.
      Лигу чемпионов и РПЛ не потянет, опыта маловато.

      0
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      Рейтинг: +7236

      parevg 53 минуты назад

      А что, на судейство жалоб не будет???
      Вроде как гол не засчитали...

      0
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      Рейтинг: +10375

      Garrincha58 1 час назад

      да вот такие люди у нас в голливуде и как им доверяют руководить футбольным коллективом это ведь надо же сколько помню в Зените все такие были и есть

      1
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      Рейтинг: +5964

      FanatSerj 1 час назад

      А Семак на что, уж пусть в перерыве и делает "турбонаддув" в раздевалке ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1650

      все_будет_AUDI 1 час назад

      Наитупейшее сравнение

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      ААМ 1 час назад

      Да уж скоростью у Зенита неважно. Да и остальные клубы в ЛЧ и ЛЕ смотрятся, как команды ветеранов.

      0
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      Рейтинг: +982

      GermanVo 2 часа назад

      Мерзоточный персонаж. Чистый бизнесмен-политикан.

      1
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      Рейтинг: +32224

      portero 2 часа назад

      Коробку передач продали или освоили

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      Рейтинг: +685

      Джой > portero 1 час назад

      Коробка на ремонте из за козлов

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