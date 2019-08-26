Кучаев – о разгроме «Ахмата»: «ЦСКА нужно было реабилитироваться после поражения в дерби со «Спартаком»

Костя после травмы никак не найдёт себя
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев отметил важность крупной победы своей команды над «Ахматом» в матче 7-го тура РПЛ.
«Очень важная победа. В первую очередь нужно было реабилитироваться перед болельщиками после поражения. Конечно, хорошо, что получилось выиграть и набрать три очка. Хотя, честно говоря, в турнирную таблицу сейчас практически не смотрю. Просто стараемся побеждать в каждой игре и двигаемся дальше. Думаю, это самый правильный подход», – сказал Кучаев.
- ЦСКА разгромил «Ахмат» со счетом 3:0.
- В прошлом туре армейцы проиграли «Спартаку».
- ЦСКА набрал 13 очков в семи турах и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.