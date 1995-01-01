Тухель: «Хочу сохранить Неймара»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о ситуации с нападающим команды Неймаром.

«Леонардо прекрасно знает, что я хочу сохранить Неймара. Ситуация не ясна и должна быть разрешена как можно скорее. Он отличный игрок и очень важен для нас», – сказал Тухель.