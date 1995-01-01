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    Тухель: «Хочу сохранить Неймара»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о ситуации с нападающим команды Неймаром.

    «Леонардо прекрасно знает, что я хочу сохранить Неймара. Ситуация не ясна и должна быть разрешена как можно скорее. Он отличный игрок и очень важен для нас», – сказал Тухель.

    • «ПСЖ» купил Неймара два года назад у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.
    • Бразилец хочет вернуться в Испанию.
    • Из-за неопределенности с будущим форвард пропустил четыре стартовых матча нового сезона.

    Источник: L’Equipe

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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +714

      VVadic 8 часов назад

      В Испании заждались Неймара. И неважно - Реал или Барса!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14018

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Тухлое намерение.

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