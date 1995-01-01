Тухель: «Хочу сохранить Неймара»

В Испании заждались Неймара. И неважно - Реал или Барса!
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о ситуации с нападающим команды Неймаром.
«Леонардо прекрасно знает, что я хочу сохранить Неймара. Ситуация не ясна и должна быть разрешена как можно скорее. Он отличный игрок и очень важен для нас», – сказал Тухель.
- «ПСЖ» купил Неймара два года назад у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.
- Бразилец хочет вернуться в Испанию.
- Из-за неопределенности с будущим форвард пропустил четыре стартовых матча нового сезона.