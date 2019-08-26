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    Президент «Оренбурга»: «Пока нет никаких мыслей о смене тренера»

    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев после поражения от тульского «Арсенала» в матче 7-го тура РПЛ заявил, что клуб пока не планирует менять главного тренера команды.

    «В игре есть прогресс. Думаю, нам здорово поможет и то укрепление, которое мы в последнее время сделали, но селекция еще продолжается. До конца трансферного окна мы еще планируем укрепиться по вратарям и в линии центральной защиты. А так, игра вчера была неплохая, мы создавали моменты. У нас уже не первый год беда с мастерством в реализации, моменты мы создаем, но не забиваем их.

    Поэтому тренеру есть над чем работать, пусть пока занимается, оптимизм мы пока еще не теряем. Пока нет никаких мыслей о смене Федотова, в прошлом году он заслужил этот кредит доверия. Предварительные выводы будем делать по итогам первого круга, а дальше уже посмотрим», – сказал Кияев.

    • Владимир Федотов возглавляет «Оренбург» с августа 2017 года.
    • Под его руководством команда вышла в РПЛ.
    • В текущем сезоне по итогам 7 туров «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, набрав два очка.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1183

      klim2m 8 часов назад

      Можно подумать вам решать кто будет тренером ))))) как придет смс из газопрома так и узнаете имя нового тренера ))

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