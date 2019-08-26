Президент «Оренбурга»: «Пока нет никаких мыслей о смене тренера»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев после поражения от тульского «Арсенала» в матче 7-го тура РПЛ заявил, что клуб пока не планирует менять главного тренера команды.

«В игре есть прогресс. Думаю, нам здорово поможет и то укрепление, которое мы в последнее время сделали, но селекция еще продолжается. До конца трансферного окна мы еще планируем укрепиться по вратарям и в линии центральной защиты. А так, игра вчера была неплохая, мы создавали моменты. У нас уже не первый год беда с мастерством в реализации, моменты мы создаем, но не забиваем их.

Поэтому тренеру есть над чем работать, пусть пока занимается, оптимизм мы пока еще не теряем. Пока нет никаких мыслей о смене Федотова, в прошлом году он заслужил этот кредит доверия. Предварительные выводы будем делать по итогам первого круга, а дальше уже посмотрим», – сказал Кияев.