Гончаренко: «У Набабкина мышечное повреждение, боюсь, это несколько недель»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

– Что с Набабкиным? И с остальными травмированными?

– У нас уже надо одного за двоих считать, судя по количеству травмированных. В том смысле, что вот Сигурдссон с Дзагоевым вроде как тренируются, можно за одного здорового считать. Это шутка, конечно. Мы чуть позже оценим состояние Сигурдссона на той неделе, возможно, ему придется пройти дополнительное лечение. У Набабкина мышечное повреждение, боюсь, это несколько недель. Дзагоев, надеюсь, вернется к осенней части. Васин надеюсь, будет готов к Туле.