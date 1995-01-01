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    Гончаренко: «У Набабкина мышечное повреждение, боюсь, это несколько недель»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

    – Что с Набабкиным? И с остальными травмированными?

    – У нас уже надо одного за двоих считать, судя по количеству травмированных. В том смысле, что вот Сигурдссон с Дзагоевым вроде как тренируются, можно за одного здорового считать. Это шутка, конечно. Мы чуть позже оценим состояние Сигурдссона на той неделе, возможно, ему придется пройти дополнительное лечение. У Набабкина мышечное повреждение, боюсь, это несколько недель. Дзагоев, надеюсь, вернется к осенней части. Васин надеюсь, будет готов к Туле.

    • Набабкин травмировался во время матча 7-го тура РПЛ против «Ахмата».
    • ЦСКА набрал 13 очков в семи турах и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1242

      general.lizyukov 6 часов назад

      Леню спроси, как в такой ситуации чемп выигрывать

      0
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      Рейтинг: +2526

      Рубинище 8 часов назад

      И это ещё еврокубки не начались. Такими темпами скоро Онопко придётся играть. На Алана надежды мало, пока восстановится, снова чёнить будет-так несколько лет уже.

      0
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      Рейтинг: +1978

      Майор Дзагоев 8 часов назад

      Не надо Васина, Виктор Михалыч. У вас Шарлия **** и пляшет

      0
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      Рейтинг: +9355

      vladimir-7 8 часов назад

      А.Дзагоев наверно разучился играть, все никак не выйдет из травмы,
      правда и спешка ненужна, чтобы не было рецидива.

      2
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      Рейтинг: +2526

      Рубинище > vladimir-7 8 часов назад

      У него один сплошной рецидив. до первого подката

      0
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      Рейтинг: +673

      Niko 9 часов назад

      Очень надо усиление!!! Комличенко был бы супер вариантов, как крупный нападающий. Так же в середину нужен игрок, да и в защиту не помешает человек. Вообще с кадрами катастрофа

      2
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      ...
      Рейтинг: +9355

      vladimir-7 > Niko 9 часов назад

      Ну не катастрофа, но напряженка имеется.

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