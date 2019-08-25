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    Гризманн – о втором голе «Бетису»: «Видел, как Месси делал подобное на тренировке, решил скопировать»

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал свой второй гол в ворота «Бетиса» в матче 2-го тура Примеры.

    «Я видел, как Месси делал подобное на тренировке, решил скопировать», – сказал француз.

    • Гризманн обводящим ударом с угла штрафной закрутил мяч в дальний нижний угол ворот.
    • В матче с «Бетисом» новичок «Барсы» сделал дубль и отдал голевую передачу.
    • Каталонский клуб купил его у «Атлетико» за 120 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17

      DyadyaWel 58 минут назад

      Можно порадоваться что с реализацией у Тохи порядок, а вот активности явно маловато. Очень понравился Рафинья. Думаю он стал ключевым винтиком победы

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      Рейтинг: +8016

      Cules2013 1 час назад

      Писал я перед матчем о том, что же нам покажет Антоша, а он и правда взял и показал. Молодец! Забил красиво и очень важные мячи. Главное, чтобы по сезону прошёл ровно. А не вспышками.

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      Рейтинг: +490

      Санёк 17 3 часа назад

      Главное ободок не носи красавица, будешь красавчиком

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      Рейтинг: +123

      orzy 4 часа назад

      подлиза

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      Рейтинг: +714

      VVadic 7 часов назад

      Ну ок. Посмотрим как против Валенсии будет. Отсасуне наверняка наваляют.

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      Рейтинг: +8016

      Cules2013 > VVadic 1 час назад

      в Памплоне Барсе всегда трудно

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      Рейтинг: +12

      PREDATOR 007 8 часов назад

      Малорик

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