Гризманн – о втором голе «Бетису»: «Видел, как Месси делал подобное на тренировке, решил скопировать»

Можно порадоваться что с реализацией у Тохи порядок, а вот активности явно маловато. Очень понравился Рафинья. Думаю он стал ключевым винтиком победы
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал свой второй гол в ворота «Бетиса» в матче 2-го тура Примеры.
«Я видел, как Месси делал подобное на тренировке, решил скопировать», – сказал француз.
- Гризманн обводящим ударом с угла штрафной закрутил мяч в дальний нижний угол ворот.
- В матче с «Бетисом» новичок «Барсы» сделал дубль и отдал голевую передачу.
- Каталонский клуб купил его у «Атлетико» за 120 миллионов евро.