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    «Барселона» впервые победила в Примере без Месси и Суареса

    Матч второго тура чемпионата Испании «Барселона»«Бетис» закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

    Нападающий Лионель Месси не вошел в заявку команды Эрнесто Вальверде в рамках реабилитации после травмы икроножной мышцы. Форвард Луис Суарес пропустил встречу из-за аналогичного повреждения.

    Каталонский клуб впервые выиграл матч чемпионата без аргентинца и уругвайца. Прежде команда проиграла один матч в такой ситуации и два сыграла вничью.

    • Нападающий Антуан Гризманн оформил дубль, забив первые голы после перехода из «Атлетико». 145 миллионов евро – рекордная сумма покупки для «Барселоны».

    Источник: OptaJose

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