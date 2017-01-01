«Барселона» впервые победила в Примере без Месси и Суареса

Матч второго тура чемпионата Испании «Барселона» – «Бетис» закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

Нападающий Лионель Месси не вошел в заявку команды Эрнесто Вальверде в рамках реабилитации после травмы икроножной мышцы. Форвард Луис Суарес пропустил встречу из-за аналогичного повреждения.

Каталонский клуб впервые выиграл матч чемпионата без аргентинца и уругвайца. Прежде команда проиграла один матч в такой ситуации и два сыграла вничью.