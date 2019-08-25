Кононов: «Ребята порадовали своей игрой с первых и до последних минут. Мы хорошо провели матч»

Молодец Олег !
Уже вижу смятую брагу, финал лиги Европы и золото рпл!
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог победе над «Крыльями Советов» (2:1) в седьмом туре РПЛ.
«Перед игрой нам было непросто. Длительный перелет и настроение было не из лучших. Сегодня ребята порадовали своей игрой с первых и до последних минут. Мы хорошо провели матч. Конечно, забили в последние минуты, для нас это приятно, а для соперника трагедия. «Крылья» играли хорошо, нам было не просто.
Судья пресекал все фолы, он так работал. Может быть, и мы были где-то агрессивны.
Умяров отыграл хорошо, как и в матче Лиги Европы. Про глаза Джано сказал шутя. Он у нас молодой ветеран, старики должны быть и должны подсказывать, если что-то замечают, а может быть и отдергивать их. Знаю Наиля, он очень предан футболу. Я думаю, что слова Джано его больше подхлестнули.
«Спартак» играет лучше вторые таймы? Если брать игру против «Крыльев», у нас было много атак и в первом тайме. В первую очередь это связано с большим желанием делать результат», — сказал Кононов.
- На 54-й минуте счет в матче сравнял нападающий Джорджан Ларссон. Гол стал для него первым за «Спартак» после перехода из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро.
- Победный мяч на 90+1 минуте забил полузащитник Гус Тиль, купленный у «АЗ Алкмаар» за рекордные 18 миллионов евро.