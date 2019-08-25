Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Кононов: «Ребята порадовали своей игрой с первых и до последних минут. Мы хорошо провели матч»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог победе над «Крыльями Советов» (2:1) в седьмом туре РПЛ.

    «Перед игрой нам было непросто. Длительный перелет и настроение было не из лучших. Сегодня ребята порадовали своей игрой с первых и до последних минут. Мы хорошо провели матч. Конечно, забили в последние минуты, для нас это приятно, а для соперника трагедия. «Крылья» играли хорошо, нам было не просто.

    Судья пресекал все фолы, он так работал. Может быть, и мы были где-то агрессивны.

    Умяров отыграл хорошо, как и в матче Лиги Европы. Про глаза Джано сказал шутя. Он у нас молодой ветеран, старики должны быть и должны подсказывать, если что-то замечают, а может быть и отдергивать их. Знаю Наиля, он очень предан футболу. Я думаю, что слова Джано его больше подхлестнули.

    «Спартак» играет лучше вторые таймы? Если брать игру против «Крыльев», у нас было много атак и в первом тайме. В первую очередь это связано с большим желанием делать результат», — сказал Кононов.

    • На 54-й минуте счет в матче сравнял нападающий Джорджан Ларссон. Гол стал для него первым за «Спартак» после перехода из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро.
    • Победный мяч на 90+1 минуте забил полузащитник Гус Тиль, купленный у «АЗ Алкмаар» за рекордные 18 миллионов евро.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2019 21:25
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +972

      Борат 2 часа назад

      Молодец Олег !
      Уже вижу смятую брагу, финал лиги Европы и золото рпл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Patriot58 3 часа назад

      что бы ты делал без судей, Олежка? не стыдно, паренек?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Суворов_лучший > Patriot58 3 часа назад

      ты к кому обращаешься? Последний порядочный тренер у мяса был Константин Иванович Бесков!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17202

      VVM1964 > Суворов_лучший 2 часа назад

      Не пойму - сегодня что , полнолуние , откуда столько нечисти по вылазило ? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8542

      vka1970 4 часа назад

      Сегодня команда сыграла вполне добротно, а местами даже хорошо.Начинает опять же местами проглядывать работа в пас и сопернику такое естественно не нравится.Сил на отбор надо тратить больше.В тоже время дико радоваться тоже не стоит.Крылья это далеко не Брага.Хотя эти же Крылья нервы потрепали нам знатно.И тем не менее прогресс с первыми турами просто очевиден.Команда больше начинает играть в пас и проглядывают или получают очертания связки в первую очередь в атаке и на левом фланге.Эх, опорника бы нам хорошего.То что творил Гулиев в конце матча, просто тихий ужас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2135

      JTherry 4 часа назад

      почему Умяров не знает, что играет рядом с чемпионом мира по футболу-2014? недоработка, однако))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Томик 4 часа назад

      Олег Георгиевич, какой нахрен Джано? Про него слушать не хочу даже!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Kuhonnik 4 часа назад

      с 1 по 45 минуты ребяты шары катали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5057

      Сильвербой 4 часа назад

      Су...ка, раздражает это па..ла! Ему вопрос, а он мямлит стоит, упырь!!! Не да Бог Брагу не пройдешь, су..ка!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30857

      Полная Канистра 5 часов назад

      сильного сейчас опорника требуй середина слаба

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19520

      oyabun 5 часов назад

      Важно то что команда психологически не небывалом подъеме сейчас. Это очень поможет при том тяжелом ритме игр в котором Спартак на данном этапе оказался. Хорошо бы еще поменьше транжирить свои моменты у чужих ворот.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Иван Петров 1986 5 часов назад

      В первом тайме вообще игры не было.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10754

      sssrspartak > Иван Петров 1986 5 часов назад

      ну тут какм всегдас сасмогонкой мы 3-1 выиграем

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73471
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru