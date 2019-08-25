Рахимов: «В матче с ЦСКА мог быть пенальти. К сожалению, не назначили»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов дал интервью после поражения от ЦСКА (0:3) в седьмом туре РПЛ.

«Проигрывать к концу первого тайма – это очень неприятный момент. Думаю, что в целом после первого тайма мы вышли достаточно неплохо, имели стопроцентные моменты, когда нужно было забивать. После этого еще мог быть пенальти. К сожалению, его не назначили.

А второй гол почему-то немножко надломил нас психологически, и минут 10-15 мы пребывали в не очень хорошем психологическом состоянии. Получив третий гол, стали играть авантюрно в обороне», – сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».