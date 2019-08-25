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    Рахимов: «В матче с ЦСКА мог быть пенальти. К сожалению, не назначили»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов дал интервью после поражения от ЦСКА (0:3) в седьмом туре РПЛ.

    «Проигрывать к концу первого тайма – это очень неприятный момент. Думаю, что в целом после первого тайма мы вышли достаточно неплохо, имели стопроцентные моменты, когда нужно было забивать. После этого еще мог быть пенальти. К сожалению, его не назначили.

    А второй гол почему-то немножко надломил нас психологически, и минут 10-15 мы пребывали в не очень хорошем психологическом состоянии. Получив третий гол, стали играть авантюрно в обороне», – сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

    • Грозненский клуб с семью очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

    Источник: Sports.ru

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    25.08.2019 19:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1610

      anjaneri 3 часа назад

      Что-то слабизна стала одолевать ахматхаджинцев

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8014

      cska-62 6 часов назад

      Верно! В ворота ЦСКА был один пенальти, а в ворота "Ахмата" - два железных пенальти! :-)))

      0
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      Рейтинг: +1045

      ALEX ML > cska-62 1 час назад

      И 2 желтая Семенову

      0
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      Рейтинг: +4614

      Агасфер 6 часов назад

      ...три пенальти,два из них-в ваши ворота.

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