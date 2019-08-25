Комбаров, Анюков, Чернов – в старте «Крыльев Советов» на матч со «Спартаком»; Умяров, Ларссон, Шюррле сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гынсарь, Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев, Канунников.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон, Зобнин, Умяров, Ларссон, Тиль, Мирзов, Шюррле.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Самара Арене», который начнется в 19:00 по Москве.