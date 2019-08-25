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    Комбаров, Анюков, Чернов – в старте «Крыльев Советов» на матч со «Спартаком»; Умяров, Ларссон, Шюррле сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гынсарь, Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев, Канунников.

    «Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон, Зобнин, Умяров, Ларссон, Тиль, Мирзов, Шюррле.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Самара Арене», который начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: РПЛ

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    25.08.2019 18:18
    Комментарии24
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      Рейтинг: +2189

      maygli 6 часов назад

      Б...ь столько моментов растранжирить!! Это офигеть можно.!
      Ну как так можно не забивать?!? Шюрле перехвалили, если раньше он играл на других, и этим приносил пользу команде. теперь всё сам пытается сделать, и запарывает моменты. Ну на куя?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +307

      Иван Петров 1986 6 часов назад

      У Спартака как не было игры так и нет. Зобнин никакой, Ларсена на лавку сажать нужно, тренера вообще гнать. Вот такие дела.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20460

      gol_kak_sokol 6 часов назад

      Похоже, что Лапочкин получил на лапочку.
      Видимо, приобретение Ларссона аналогично приобретению Роши. Сейчас выйдет Бакаев , и игра пойдет лучше. Зобнин никакой, Умяров не тянет играть в стартовом составе.

      1
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      ...
      Рейтинг: +19520

      oyabun > gol_kak_sokol 6 часов назад

      Умярова похоже пора тоже менять. Никакого толку от него. Почему бы не дать сейчас шанс Игнатову? Умный же игрок!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Сибирь За Зенит 7 часов назад

      Удачи крылашкам, вся Сибирь за вас!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +281

      Sanches65 > Сибирь За Зенит 7 часов назад

      А что петушни в Сибири много...не знал.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2958

      BarStep > Sanches65 6 часов назад

      Да вы много чего не знаете.., а жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19520

      oyabun 7 часов назад

      Ссылку на Сопку дайте, плиззз!

      0
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      Рейтинг: +4390

      GoldPlayFIFARus9 > oyabun 7 часов назад

      Сопки нет, есть AceStreame, принцип тот же, только качество гораздо лучше:
      acestream://1f0ec0bbdb343d0e46d3b64205448fa14354e7e5 (2500kbps)
      acestream://73d8f7f6bc68b12878d73180fd06f0e3d211acfd (3000kbps)
      acestream://11b6aa16e978a409504b9e3e9c3b29c56f392bdf (5000kbps)
      acestream://65d49691687add6a93692a757817bac4f204ed1f (5000kbps)

      0
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      ...
      Рейтинг: +19520

      oyabun > GoldPlayFIFARus9 7 часов назад

      Спасибо. Ase у меня почему то не хочет показывать никак ((

      0
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      ...
      Рейтинг: +183

      legenda soccer > GoldPlayFIFARus9 5 часов назад

      заплачь еще телка

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5942

      derrik2000 8 часов назад

      Хоть Гулиева на Умярова в опорной зоне заменили.
      А Мирзов почему в старте?
      Удивляет упёртость Кононова!
      А кто помнит, у Понсе это последний матч, который он пропускает в ЧР?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +781

      Snerg > derrik2000 8 часов назад

      Это вроде 2й, еще один

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +804

      serhio80 > derrik2000 7 часов назад

      После матча я думаю попробуют 1 матч сбросить, а так второй из трех

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      тётя ASYA 8 часов назад

      Опять мирзо?! Бесполезное приобретение

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      Boeung777 8 часов назад

      Не пойму, почему Игнатов не попадает в состав?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      Борат 8 часов назад

      В составе Спартака есть джокер - лапочкин.
      Так что у КС нет шансов.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +59

      Дэс > Борат 8 часов назад

      У тебя в профиле написано: -"Диско танцуй, пинг-понг играй, нраицца!" Сам о поняло, что написало то? ))
      С головой совсем бо-бо, в жизни чушь несу, нраицца! - вот это тебе больше подходит. Ужас, сколько неадекватов и ещё трусов много, которые даже бояться клуб в профиле написать, за который болеют, ведь по щам получат придётся, лучше в сторонке сидеть и тявкать ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +972

      Борат > Дэс 7 часов назад

      Сегодня я болею за крылья, в четверг за брагу, а в воскресенье за зенит!

      0
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      ...
      Рейтинг: +10754

      sssrspartak > Борат 6 часов назад

      МАЛАДЭЦ!Я ТОЖА КАНАНАВА ПИНКАМИ

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10754

      sssrspartak > Борат 6 часов назад

      ТЫ ЧУДО ИДИ НА *** ЧМО ПОКА Я ТЕБЯ С КПССНИКОМ НЕ ВЫРУБИЛ СГИНЬ ЧУДО

      -1
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      ...
      Рейтинг: +972

      Борат > sssrspartak 3 часа назад

      Свинорылый, спрячься под шконарь, зашкварыш вафельный.

      0
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      Рейтинг: +19520

      oyabun 8 часов назад

      Ну, что, вот он шанс Умярову закрепиться в основе. Удачи Наилю и победы Спартаку!

      3
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      Рейтинг: +10754

      sssrspartak > oyabun 6 часов назад

      ТОЛЬКО НЕ ЭТИМ!ПИДЖАК В ЖОПУ ИМЕШАЛКОЙ

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