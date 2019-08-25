Комбаров, Анюков, Чернов – в старте «Крыльев Советов» на матч со «Спартаком»; Умяров, Ларссон, Шюррле сыграют у гостей

Б...ь столько моментов растранжирить!! Это офигеть можно.!
Ну как так можно не забивать?!? Шюрле перехвалили, если раньше он играл на других, и этим приносил пользу команде. теперь всё сам пытается сделать, и запарывает моменты. Ну на куя?
Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».
«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гынсарь, Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев, Канунников.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон, Зобнин, Умяров, Ларссон, Тиль, Мирзов, Шюррле.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Самара Арене», который начнется в 19:00 по Москве.