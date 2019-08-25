Директор академии «Краснодара» Фундукян: «Берг приносит немало пользы. Видим, как много он работает»

Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян выразил несогласие с болельщиками клуба, которые во время матча седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) освистывали нападающего Маркуса Берга. Швед подписал контракт с южанами летом.

«Уважаемые болельщики! Я выражаю общее мнение руководства клуба. В перерыве матча с «Локомотивом» часть публики свистела Маркусу Бергу. Мы привыкли, что в нашем клубе освистывают только тех, кто не отдается на поле, а это никак не относится к Маркусу. Всем футболистам требуется время на адаптацию в новой команде. Вспомните, как вы критиковали Уроша – а сегодня он капитан и основной защитник клуба. Так же вы ругали Йон Гудни Фьолусона, а сейчас он проводит хорошие матчи. Вандерсону потребовался год на то, чтобы стать тем Вандерсоном, которого мы любим.

Мы благодарны, что Маркус присоединился к нашей команде, потому что один из наших форвардов молод, а второй подвержен травмам. Мы были в жестких рамках fair play, поэтому подписать годовой контракт с опытным игроком было для нас большой удачей. Мы видим его отношение на тренировках. Видим, как много он работает на поле, и уже сейчас приносит немало пользы. Просто иногда нужно не слушать диванных аналитиков, а анализировать игру самим и прислушиваться к мнению наших тренеров.

Вчера после ничейной игры с «Локомотивом» все сказали, что атмосфера на стадионе была потрясающей. И ее создаете вы. Но, освистывая Маркуса Берга, вы не приносите пользы клубу. Наоборот, поддержка сейчас ему нужна больше, чем любому другому», – написал Фундукян в социальной сети.