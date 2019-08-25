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    Директор академии «Краснодара» Фундукян: «Берг приносит немало пользы. Видим, как много он работает»

    Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян выразил несогласие с болельщиками клуба, которые во время матча седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) освистывали нападающего Маркуса Берга. Швед подписал контракт с южанами летом.

    «Уважаемые болельщики! Я выражаю общее мнение руководства клуба. В перерыве матча с «Локомотивом» часть публики свистела Маркусу Бергу. Мы привыкли, что в нашем клубе освистывают только тех, кто не отдается на поле, а это никак не относится к Маркусу. Всем футболистам требуется время на адаптацию в новой команде. Вспомните, как вы критиковали Уроша – а сегодня он капитан и основной защитник клуба. Так же вы ругали Йон Гудни Фьолусона, а сейчас он проводит хорошие матчи. Вандерсону потребовался год на то, чтобы стать тем Вандерсоном, которого мы любим.

    Мы благодарны, что Маркус присоединился к нашей команде, потому что один из наших форвардов молод, а второй подвержен травмам. Мы были в жестких рамках fair play, поэтому подписать годовой контракт с опытным игроком было для нас большой удачей. Мы видим его отношение на тренировках. Видим, как много он работает на поле, и уже сейчас приносит немало пользы. Просто иногда нужно не слушать диванных аналитиков, а анализировать игру самим и прислушиваться к мнению наших тренеров.

    Вчера после ничейной игры с «Локомотивом» все сказали, что атмосфера на стадионе была потрясающей. И ее создаете вы. Но, освистывая Маркуса Берга, вы не приносите пользы клубу. Наоборот, поддержка сейчас ему нужна больше, чем любому другому», – написал Фундукян в социальной сети.

    • До «Краснодара» Берг выступал за «Аль-Аин» из ОАЭ.
    • Больше всего матчей по ходу карьеры швед провел за греческий «Панатинаикос» (2013-2017 годы, 99 встреч в чемпионате Греции, 65 голов).
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.

    Источник: Инстаграм Арама Фундукяна

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    25.08.2019 16:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +18

      Вальдемар IV 6 часов назад

      академики то че лезут, берг воспитанник чтоль? комличенко просрали зачем-то, фомина тоже, все в угоду своему стилю в котором забить не могут мертвому сопернику

      0
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      Рейтинг: +1317

      РМЗ 7 часов назад

      Зажрались псевдоболельщики

      0
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      Рейтинг: +1733

      Krasnodar 123 8 часов назад

      Не умничай, а направь его пока в академию - пусть заново учится в створ ворот попадать! Пока он на поле ноль, и что-бы это увидеть не надо быть даже диванным экспертом, просто надо иметь глаза! Если тренеры этого не видят это плохо - очень плохо!

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      Рейтинг: +3522

      APchelov 9 часов назад

      Зидан в реале целый год раскачивался. Реал терпел. А у нас свистят

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      Рейтинг: +769

      Loko_Roma > APchelov 5 часов назад

      Но ведь ВРЕМЯ НА РАСКАЧКУ НЕТ, но надо ПОТЕРПЕТЬ!

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      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Время покажет. Дыма без огня не бывает.

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      Рейтинг: +4614

      Агасфер 9 часов назад

      Словом,играть уже не может,но старателен.

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