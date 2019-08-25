Мама Рассказова: «Николай станет лучше и добьется еще очень многого. Он в начале пути»

Мама защитника «Спартака» Николая Рассказова Татьяна пообещала, что ее сын будет прогрессировать. Родственница игрока объяснила, как относится к критике футболиста.

«Очень верю в него. Если говорить о критике, которая идет со всех сторон на него, то мы стараемся к ней относится более спокойно. Люди всегда быстро поднимут на пьедестал и могут быстро спустить.

У Николая такой характер, что он станет лучше и добьется еще очень многого. Он в который раз находится в начале пути», – считает Татьяна Рассказова.