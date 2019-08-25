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    Мама Рассказова: «Николай станет лучше и добьется еще очень многого. Он в начале пути»

    Мама защитника «Спартака» Николая Рассказова Татьяна пообещала, что ее сын будет прогрессировать. Родственница игрока объяснила, как относится к критике футболиста.

    «Очень верю в него. Если говорить о критике, которая идет со всех сторон на него, то мы стараемся к ней относится более спокойно. Люди всегда быстро поднимут на пьедестал и могут быстро спустить.

    У Николая такой характер, что он станет лучше и добьется еще очень многого. Он в который раз находится в начале пути», – считает Татьяна Рассказова.

    • В текущем сезоне РПЛ Рассказов провел три матча.
    • Впервые в стартовом составе первой команды защитник вышел в прошлом августе.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    25.08.2019 16:45
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1100

      CSKA471 2 часа назад

      В новом выпуске «Пусть говорят@ - Мама говорит, на следующей неделе, послушаем что Папа говорит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Иван Петров 1986 6 часов назад

      А что папа сказал - нам же это очень интересно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      shinnik 9 часов назад

      Новый мем...
      Мама Рассказова говорит....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Да у него вроде бы всё нормально идёт, не было ещё критики "со всех сторон". Успехов ему! """"""""""""""""

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