Магнуссон: «В игре «Ахмата» чувствуется тренерская рука. В матчах с ним ЦСКА ощущает, что в России с любым соперником тяжело»

ЦСКА сейчас может продуть любому,особенно на своём поле.Такого раньше отродясь не было.Чувствую,что будет 1-1.А если продуют,то гоу хоу,пан Гончаренко!!! Чему я буду несказанно рад.
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ против «Ахмата». Встреча начнется в 16:30 по Москве.
«В России с любым соперником тяжело. Почему-то мы это часто ощущаем именно с «Ахматом». Очень организованная команда, в игре которой видна тренерская рука. У них очень быстрые вингеры и хороший нападающий. Наилучшее оружие против таких оппонентов — забить гол», – сказал исландец.
- ЦСКА в РПЛ идет шестым.
- «Ахмат» занимает 12-е место.
- Последняя очная встреча команд завершилась минимальной победой ЦСКА.