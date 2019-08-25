Магнуссон: «В игре «Ахмата» чувствуется тренерская рука. В матчах с ним ЦСКА ощущает, что в России с любым соперником тяжело»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ против «Ахмата». Встреча начнется в 16:30 по Москве.

«В России с любым соперником тяжело. Почему-то мы это часто ощущаем именно с «Ахматом». Очень организованная команда, в игре которой видна тренерская рука. У них очень быстрые вингеры и хороший нападающий. Наилучшее оружие против таких оппонентов — забить гол», – сказал исландец.