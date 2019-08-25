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    Магнуссон: «В игре «Ахмата» чувствуется тренерская рука. В матчах с ним ЦСКА ощущает, что в России с любым соперником тяжело»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ против «Ахмата». Встреча начнется в 16:30 по Москве.

    «В России с любым соперником тяжело. Почему-то мы это часто ощущаем именно с «Ахматом». Очень организованная команда, в игре которой видна тренерская рука. У них очень быстрые вингеры и хороший нападающий. Наилучшее оружие против таких оппонентов — забить гол», – сказал исландец.

    • ЦСКА в РПЛ идет шестым.
    • «Ахмат» занимает 12-е место.
    • Последняя очная встреча команд завершилась минимальной победой ЦСКА.

    Источник: Твиттер ЦСКА

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    25.08.2019 12:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4614

      Агасфер 11 часов назад

      ЦСКА сейчас может продуть любому,особенно на своём поле.Такого раньше отродясь не было.Чувствую,что будет 1-1.А если продуют,то гоу хоу,пан Гончаренко!!! Чему я буду несказанно рад.

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      Рейтинг: +1255

      x-x-x-x-x 14 часов назад

      и кто же этот хороший нападающий? что то не заметно такого

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