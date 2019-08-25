Игрок «Уфы» Фомин – о победе над «Зенитом»: «Возможно, такое раз в жизни дается»

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал исход матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Воспитанник «Краснодара» забил победный гол и признан лучшим футболистом встречи.

«Когда обыгрываешь «Зенит», впечатления у всех шикарные. Это неописуемо. Возможно, такое раз в жизни даeтся. Рад, что мне именно в этом клубе выпала такая возможность. Спасибо всем болельщикам, что поддерживали нас», – сказал Фомин.