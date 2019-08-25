Игрок «Уфы» Фомин – о победе над «Зенитом»: «Возможно, такое раз в жизни дается»

это позорное для Зенита поражение , ошибочный тактический план перед игрой от Семака ( если он был вообще ), никаких тактических изменений в ходе игры, не знаю зачем там сидит Тимощук... Обычная днищенская схема опять против нас сработала: игра соперника первым номером в первые 10-15 минут, игра вторым номером весь остальной матч в сочетании с высоким прессингом и жёсткой опекой, грязная игра и контратакующие выпады во время навала сперника в последние 10 минут. Наш тренерский штаб решил что всё это проблемой не будет, что получилось на самом деле все видели.
Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал исход матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Воспитанник «Краснодара» забил победный гол и признан лучшим футболистом встречи.
«Когда обыгрываешь «Зенит», впечатления у всех шикарные. Это неописуемо. Возможно, такое раз в жизни даeтся. Рад, что мне именно в этом клубе выпала такая возможность. Спасибо всем болельщикам, что поддерживали нас», – сказал Фомин.
- Рыночная стоимость Фомина – 750 тысяч евро.
- В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел все матчи, забил три гола.
- «Уфа» в РПЛ идет девятой.