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    Игрок «Уфы» Фомин – о победе над «Зенитом»: «Возможно, такое раз в жизни дается»

    Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал исход матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Воспитанник «Краснодара» забил победный гол и признан лучшим футболистом встречи.

    «Когда обыгрываешь «Зенит», впечатления у всех шикарные. Это неописуемо. Возможно, такое раз в жизни даeтся. Рад, что мне именно в этом клубе выпала такая возможность. Спасибо всем болельщикам, что поддерживали нас», – сказал Фомин.

    • Рыночная стоимость Фомина – 750 тысяч евро.
    • В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел все матчи, забил три гола.
    • «Уфа» в РПЛ идет девятой.

    Источник: YouTube-канал «Уфы»

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    25.08.2019 12:06
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3407

      Zubo 9 часов назад

      это позорное для Зенита поражение , ошибочный тактический план перед игрой от Семака ( если он был вообще ), никаких тактических изменений в ходе игры, не знаю зачем там сидит Тимощук... Обычная днищенская схема опять против нас сработала: игра соперника первым номером в первые 10-15 минут, игра вторым номером весь остальной матч в сочетании с высоким прессингом и жёсткой опекой, грязная игра и контратакующие выпады во время навала сперника в последние 10 минут. Наш тренерский штаб решил что всё это проблемой не будет, что получилось на самом деле все видели.

      4
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      Рейтинг: +889

      amazonaws 14 часов назад

      Поздравляем Уфу с победой!
      Вадим Евсеев - герой дня, а может быть и тура!!!
      Отлично подготовил команду к матчу с Зенитом.
      Игроки Уфы перекрыли питерским футбольный кислород и те не смогли забить.
      А Уфа реализовала свой момент из пяти, что в створ летели.
      Игроки Зенита грубовато играли, и Слава Богу, что обошлось без травм.
      Ай-да УФА!!! Ай-да МОЛОДЦА!!!
      Кто бы мог подумать???
      А они взяли да и обыграли газпромовских МИЛЛИОНЕРОВ!!!
      Такие деньги потратили, а результата НЕТ.
      Зенит не горюй!
      Надо лучше готовиться и реализовывать свои моменты.

      1
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      Рейтинг: +1350

      Фанат Рубина > amazonaws 10 часов назад

      а уже не первый раз замечаю, когда у игроков зенита что то не получается они начинают беситься, плакаться и грубить...
      характера у клуба того нет. ну а откуда ему взять если это гос.проект|

      -2
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      Рейтинг: +3407

      Zubo > amazonaws 9 часов назад

      Ложь всегда рядится в красивые одежды, Уфа играла грязно ( а что такой команде ещё делать? ), при этом грубившим игрокам Уфы не давали предупреждения, что вызывало справедливое возмущение. Да и уже отенено три гола Зенита в общей сумме

      4
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      Рейтинг: +2677

      paracetamol 14 часов назад

      Возможно, такое раз в жизни даeтся.
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      Да нет. Зенит уже второй раз судьи на голы обворовывают. Сейчас и со спамом Москалева судить поставят.

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