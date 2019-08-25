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    Агент Гурцкая: «Федун был готов заплатить за Луана 28 миллионов. Таких денег этот игрок не стоит»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как владелец «Спартака» Леонид Федун пытался купить для московского клуба нападающего «Гремио» Луана.

    «Гарай и Луан были обязаны прийти в «Спартак». Но с Луаном была немножко другая ситуация. Опять же, переговоры вел экс [теперь уже бывший работник клуба]. Хитрые бразильские агенты почувствовали, что они могут повышать цену, и реально очень сильно ее перегрели. В итоге у них получилось, как в сказке о золотой рыбке: они остались с Луаном, который сегодня не играет и расстроен, что не уехал в Европу.

    Это была очень сложная ситуация. Луан дружит с большими бразильскими ребятами, которые играют в Европе и говорили, что ему не нужна Россия. А ведь тогда он выдал феноменальный сезон, выиграл Кубок Либертадорес, «Гремио» стал чемпионом. Ему обещали такие клубы, как «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», поэтому он плохо реагировал на Россию.

    Но он должен был приехать в Россию. Это был первый раз, когда Федун так завелся на игрока. Он очень хотел его заполучить и впервые дал бы такую сумму за игрока. Говорят, что Федун был готов заплатить 28 миллионов евро, и это очень близко к реалиям. Таких денег этот игрок не стоит. Цена начиналась с 18 миллионов и доросла до 28 миллионов, она уже была перегрета», – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

    • «Спартак» вел переговоры о трансфере бразильца летом 2017 и 2018 года.
    • Луан – воспитанник «Гремио», за основную команду сыграл 178 матчей и забил 42 гола.
    • Форварду 26 лет. В течение карьеры он выиграл Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Олимпийские игры.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    25.08.2019 11:37
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10368

      Garrincha58 11 часов назад

      а Малком стоит 40 лямов? думаю 20-25 не больше, но питерские отдают при спокойно, а Динамо Москва отдали за Филиппа 20 это тоже явный перебор!

      0
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      Рейтинг: +3973

      ivany4 12 часов назад

      Сегодня день воспоминаний о Спартаке?!
      Не к добру, еще играть с КС.))

      0
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      Рейтинг: +9353

      vladimir-7 12 часов назад

      Складывается впечатление, что Федун отстранен от денег на выбор и
      приобретение игроков и теперь этими вопросами занимается Цорн

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15695

      DVOK68 13 часов назад

      Да уж.Подоили Федуна эти бывшие вкупе с агентами-всласть.Миллионерами из клуба ушли,а если по справедливости-на отсидку бы надо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2008

      aaaaahhhh 13 часов назад

      Федун и за 28 лямов ?????? - сказочница редкой породы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Я - легенда 13 часов назад

      И остался лёд Луан с разбитым корытом :-D

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2677

      paracetamol 14 часов назад

      А чё Федуну народные деньги? Еще наворует на заправках.

      0
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      Рейтинг: +2135

      JTherry 14 часов назад

      и слава Богу, что Луана не купили, тем более за такую цену, в Спартаке была бы сплошная "ламбада" в бразильской диаспоре...

      5
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      Рейтинг: +8542

      vka1970 14 часов назад

      Опять же, переговоры вел экс [теперь уже бывший работник клуба].
      Эти бывших давно уже как нет, но до сих пор запашок от этих хапуг имеет своё место.

      5
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      Рейтинг: +5942

      derrik2000 15 часов назад

      "В итоге у них получилось, как в сказке о золотой рыбке: они остались с Луаном, который сегодня не играет и расстроен, что не уехал в Европу."

      Вот пусть в своей Бразилии до пенсии и пылит раз мозгов нет.

      5
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