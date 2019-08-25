Агент Гурцкая: «Федун был готов заплатить за Луана 28 миллионов. Таких денег этот игрок не стоит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как владелец «Спартака» Леонид Федун пытался купить для московского клуба нападающего «Гремио» Луана.

«Гарай и Луан были обязаны прийти в «Спартак». Но с Луаном была немножко другая ситуация. Опять же, переговоры вел экс [теперь уже бывший работник клуба]. Хитрые бразильские агенты почувствовали, что они могут повышать цену, и реально очень сильно ее перегрели. В итоге у них получилось, как в сказке о золотой рыбке: они остались с Луаном, который сегодня не играет и расстроен, что не уехал в Европу.

Это была очень сложная ситуация. Луан дружит с большими бразильскими ребятами, которые играют в Европе и говорили, что ему не нужна Россия. А ведь тогда он выдал феноменальный сезон, выиграл Кубок Либертадорес, «Гремио» стал чемпионом. Ему обещали такие клубы, как «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», поэтому он плохо реагировал на Россию.

Но он должен был приехать в Россию. Это был первый раз, когда Федун так завелся на игрока. Он очень хотел его заполучить и впервые дал бы такую сумму за игрока. Говорят, что Федун был готов заплатить 28 миллионов евро, и это очень близко к реалиям. Таких денег этот игрок не стоит. Цена начиналась с 18 миллионов и доросла до 28 миллионов, она уже была перегрета», – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».