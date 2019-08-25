Агент Гурцкая: «Федун был готов заплатить за Луана 28 миллионов. Таких денег этот игрок не стоит»

а Малком стоит 40 лямов? думаю 20-25 не больше, но питерские отдают при спокойно, а Динамо Москва отдали за Филиппа 20 это тоже явный перебор!
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как владелец «Спартака» Леонид Федун пытался купить для московского клуба нападающего «Гремио» Луана.
«Гарай и Луан были обязаны прийти в «Спартак». Но с Луаном была немножко другая ситуация. Опять же, переговоры вел экс [теперь уже бывший работник клуба]. Хитрые бразильские агенты почувствовали, что они могут повышать цену, и реально очень сильно ее перегрели. В итоге у них получилось, как в сказке о золотой рыбке: они остались с Луаном, который сегодня не играет и расстроен, что не уехал в Европу.
Это была очень сложная ситуация. Луан дружит с большими бразильскими ребятами, которые играют в Европе и говорили, что ему не нужна Россия. А ведь тогда он выдал феноменальный сезон, выиграл Кубок Либертадорес, «Гремио» стал чемпионом. Ему обещали такие клубы, как «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», поэтому он плохо реагировал на Россию.
Но он должен был приехать в Россию. Это был первый раз, когда Федун так завелся на игрока. Он очень хотел его заполучить и впервые дал бы такую сумму за игрока. Говорят, что Федун был готов заплатить 28 миллионов евро, и это очень близко к реалиям. Таких денег этот игрок не стоит. Цена начиналась с 18 миллионов и доросла до 28 миллионов, она уже была перегрета», – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».
- «Спартак» вел переговоры о трансфере бразильца летом 2017 и 2018 года.
- Луан – воспитанник «Гремио», за основную команду сыграл 178 матчей и забил 42 гола.
- Форварду 26 лет. В течение карьеры он выиграл Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Олимпийские игры.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.