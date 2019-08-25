Mundo Deportivo: «Барселона» не будет покупать у «Ювентуса» Бентанкура

вот это уже выглядит адекватно
«Барселона» не заинтересована в трансфере полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура.
Ранее аргентинский телеканал TyC Sports сообщил, что каталонский клуб договорился о переходе 22-летнего футболиста за 60 миллионов евро.
Однако, по информации Mundo Deportivo, «Барса» не собирается покупать уругвайца.
- Бентанкур перешел в «Ювентус» из «Бока Хуниорс» в 2017 году за 12,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за туринцев 40 игр, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.
- В июне игрок продлил контракт с клубом до 2024 года.