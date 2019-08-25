Mundo Deportivo: «Барселона» не будет покупать у «Ювентуса» Бентанкура

«Барселона» не заинтересована в трансфере полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура.

Ранее аргентинский телеканал TyC Sports сообщил, что каталонский клуб договорился о переходе 22-летнего футболиста за 60 миллионов евро.

Однако, по информации Mundo Deportivo, «Барса» не собирается покупать уругвайца.