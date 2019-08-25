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    Mundo Deportivo: «Барселона» не будет покупать у «Ювентуса» Бентанкура

    «Барселона» не заинтересована в трансфере полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура.

    Ранее аргентинский телеканал TyC Sports сообщил, что каталонский клуб договорился о переходе 22-летнего футболиста за 60 миллионов евро.

    Однако, по информации Mundo Deportivo, «Барса» не собирается покупать уругвайца.

    • Бентанкур перешел в «Ювентус» из «Бока Хуниорс» в 2017 году за 12,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за туринцев 40 игр, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.
    • В июне игрок продлил контракт с клубом до 2024 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    25.08.2019 11:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8010

      Cules2013 14 часов назад

      вот это уже выглядит адекватно

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