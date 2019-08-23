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    TyC Sports: Бентанкур перейдет в «Барселону» за 60 миллионов. Половину от суммы получит «Бока Хуниорс»

    Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур близок к переходу в «Барселону».

    Клубы согласовали цену трансфера в размере 60 миллионов евро.

    По условиям сделки «Ювентус» получит 30 миллионов евро. Оставшиеся 30 миллионов будут направлены «Бока Хуниорс», так как клуб владеет 50% прав на уругвайского игрока.

    • В прошедшем сезоне Родриго сыграл за «Ювентус» в 31 матче, забил два мяча и отдал три голевые передачи.
    • Уругваец перешел в туринский клуб из «Бока Хуниорс» в 2017 году за 12,5 миллионов евро.
    • В июне полузащитник продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года.

    Источник: TyC Sports

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    23.08.2019 22:30
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4038

      la verdad 5 часов назад

      Учитесь у Газпрома! Купить за наличку. По бумагам провести 600€. Боке и трёхсот Евро хватит! :)

      0
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      Рейтинг: +3197

      dinar7777dinar 6 часов назад

      Утка какая то

      0
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      Рейтинг: +1089

      Marley Bob 7 часов назад

      Барса на эту позицию уже приобрела де Йонга.потому появление уругвайца маловероятно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1244

      Derzkiy1 8 часов назад

      Хороший футболист

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Not angry fan 8 часов назад

      Да-а-а, чего-то я, видимо, не догоняю. Отдать Канселу и Бентанкура, как по-мне - чистый идиотизм...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1124

      Dizayner 8 часов назад

      ага в июне продлил а в августе уходит, л-логика

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10344

      Garrincha58 8 часов назад

      зря игрок качественный Ювентус ещё пожалеет

      2
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