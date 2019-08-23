TyC Sports: Бентанкур перейдет в «Барселону» за 60 миллионов. Половину от суммы получит «Бока Хуниорс»

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур близок к переходу в «Барселону».

Клубы согласовали цену трансфера в размере 60 миллионов евро.

По условиям сделки «Ювентус» получит 30 миллионов евро. Оставшиеся 30 миллионов будут направлены «Бока Хуниорс», так как клуб владеет 50% прав на уругвайского игрока.