TyC Sports: Бентанкур перейдет в «Барселону» за 60 миллионов. Половину от суммы получит «Бока Хуниорс»

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Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур близок к переходу в «Барселону».
Клубы согласовали цену трансфера в размере 60 миллионов евро.
По условиям сделки «Ювентус» получит 30 миллионов евро. Оставшиеся 30 миллионов будут направлены «Бока Хуниорс», так как клуб владеет 50% прав на уругвайского игрока.
- В прошедшем сезоне Родриго сыграл за «Ювентус» в 31 матче, забил два мяча и отдал три голевые передачи.
- Уругваец перешел в туринский клуб из «Бока Хуниорс» в 2017 году за 12,5 миллионов евро.
- В июне полузащитник продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года.