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    «Ливерпуль» повторил клубный рекорд по числу побед подряд в чемпионате Англии

    В субботу в матче 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

    Эта победа стала для мерсисайдцев 12-й подряд в Премьер-лиге, что является повторением клубного рекорда.

    Ранее «Ливерпуль» только один раз в истории выиграл 12 поединков кряду в высшем английском дивизионе. Произошло это в период с апреля по октябрь 1990 года под руководством Кенни Далглиша.

    Если же брать в расчет только эпоху АПЛ (с 1992 года), команда Юргена Клоппа установила уникальное достижение.

    «Бенфика» прервала победную серию. 12 побед «Ливерпуля» подряд – лучший показатель топ-5 лиг Европы на данный момент

    Источник: Opta

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    25.08.2019 08:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1056

      21082014 15 часов назад

      Все эти рекорды—замечательно.но если не будет добыто чемпионство,то грош цена им всем,вместе взятым.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4614

      Агасфер 16 часов назад

      Этот буйный фриц и не на такое способен,похоже...

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