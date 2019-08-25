«Ливерпуль» повторил клубный рекорд по числу побед подряд в чемпионате Англии

В субботу в матче 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

Эта победа стала для мерсисайдцев 12-й подряд в Премьер-лиге, что является повторением клубного рекорда.

Ранее «Ливерпуль» только один раз в истории выиграл 12 поединков кряду в высшем английском дивизионе. Произошло это в период с апреля по октябрь 1990 года под руководством Кенни Далглиша.

Если же брать в расчет только эпоху АПЛ (с 1992 года), команда Юргена Клоппа установила уникальное достижение.

«Бенфика» прервала победную серию. 12 побед «Ливерпуля» подряд – лучший показатель топ-5 лиг Европы на данный момент