Каррера хотел пригласить в «Спартак» Марио Фернандеса

Ослабить своего прямого конкурента, ну за что _пищевик после этого уважать?
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о попытках осуществить трансфер защитника Марио Фернандеса из ЦСКА в «Спартак».
«Мы пытались провести трансфер Фернандеса из ЦСКА в «Спартак». Однако его агент сказал, что он себя комфортно чувствует в ЦСКА и даже не пытайтесь уговаривать Марио деньгами. Поэтому мы эту ситуацию быстро оставили. Хотя он был одним из двух игроков, которых Каррера через два месяца после приезда захотел видеть. Второй был Самедов«, – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».
- 28-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
- В составе армейцев натурализованный бразилец провел 242 матча, забил четыре гола и сделал 42 результативные передачи.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.