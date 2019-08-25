Каррера хотел пригласить в «Спартак» Марио Фернандеса

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о попытках осуществить трансфер защитника Марио Фернандеса из ЦСКА в «Спартак».

«Мы пытались провести трансфер Фернандеса из ЦСКА в «Спартак». Однако его агент сказал, что он себя комфортно чувствует в ЦСКА и даже не пытайтесь уговаривать Марио деньгами. Поэтому мы эту ситуацию быстро оставили. Хотя он был одним из двух игроков, которых Каррера через два месяца после приезда захотел видеть. Второй был Самедов«, – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».