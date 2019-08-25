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    Каррера хотел пригласить в «Спартак» Марио Фернандеса

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о попытках осуществить трансфер защитника Марио Фернандеса из ЦСКА в «Спартак».

    «Мы пытались провести трансфер Фернандеса из ЦСКА в «Спартак». Однако его агент сказал, что он себя комфортно чувствует в ЦСКА и даже не пытайтесь уговаривать Марио деньгами. Поэтому мы эту ситуацию быстро оставили. Хотя он был одним из двух игроков, которых Каррера через два месяца после приезда захотел видеть. Второй был Самедов«, – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

    • 28-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
    • В составе армейцев натурализованный бразилец провел 242 матча, забил четыре гола и сделал 42 результативные передачи.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2019 08:36
    Комментарии17
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      Рейтинг: +242

      Ловкий Бубен 10 часов назад

      Ослабить своего прямого конкурента, ну за что _пищевик после этого уважать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9353

      vladimir-7 12 часов назад

      Заканчивайте писать о Каррере и его желаниях, поезд ушел и незачем
      возвращаться к этим темам и пытаться напоминать об этом тренере
      с целью трудоустроить его в спартаке.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2135

      JTherry 14 часов назад

      словоизлияния Тимура Гурцкая про несостоявшийся трансфер Фернандеса запоздал на 2 года, об этом уже много раз писали и смысла повторять об этом не вижу, тем более, про Фернандеса, который нашел себя в цска и переходить никуда не собирался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4818

      BRO_football 15 часов назад

      Спартаку, как главному сопернику ЦСКА, если и продавать Фернандеса, то за огромные деньги. 40-45 миллионов евро, не меньше!

      1
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      Рейтинг: +90

      Из Твери Леха 15 часов назад

      Призрак Карреры еще долго будет летать над Спартаком. А так же его хотелки несбывшиеся...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +73518

      zigbert 15 часов назад

      Эта позиция у Спартака до сих пор считается проблемной. Но усиливать конкурента никто не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1032

      B.G. 16 часов назад

      Марио - добротный, трудолюбивый, стабильный игрок. Не видел с его участием не единого матча, что бы он не выкладывался на все 100%

      7
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      Рейтинг: +10368

      Garrincha58 17 часов назад

      Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.? акститесь кто выложит за него такую стоимость есть правда одни кто готов скупить всё подряд это Зенит а толку ноль

      0
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      ...
      Рейтинг: +4614

      Агасфер > Garrincha58 16 часов назад

      Наверное,это всё-таки ссылка на Трансфермаркет,а не на твоё(или моё) "квалифицированное мнение".Это как торговля фьючерсами на бирже,за которыми ничего,кроме прогнозов и ожиданий,не стоит.А на практике игрок стоит столько,на сколько готов выложиться покупатель,и пополнить свою казну продавец.Ну если он не Сутормин и система Газпрома.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +10368

      Garrincha58 17 часов назад

      открыла Америку об этом было ещё два года назад всем известно и к чему она тут распинается да ещё про Карреру

      3
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      Рейтинг: +3273

      Добрый Бобер > Garrincha58 16 часов назад

      Это он.

      3
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      Рейтинг: +5789

      piligrim1986 17 часов назад

      да это уже было известно и при Каррере, только ясен пень, что Марио из цска только за бугор

      3
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