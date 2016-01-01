Крыховяк: «Рад, что мне удалось забить «Краснодару». «Локомотив» может играть гораздо лучше»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк дал интервью после матча с «Краснодаром» (1:1) в седьмом туре Премьер-лиги.

«Я рад, что мне удалось забить. Знаю, что мы можем играть гораздо лучше. Матч с «Краснодаром» был тяжелым. Алексей Миранчук не играл с первых минут, нам пришлось изменить привычную схему.

Русский язык для меня пятый, но не самый сложный. Я говорю по-польски, это мне помогает», – сказал Крыховяк.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» на втором месте, «Зенит» – третий. У всех трех команд по 16 очков.

Крыховяк – главная звезда «Локо» прямо сейчас. Он много забивает и идеально закрывает центр поля