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    Крыховяк: «Рад, что мне удалось забить «Краснодару». «Локомотив» может играть гораздо лучше»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк дал интервью после матча с «Краснодаром» (1:1) в седьмом туре Премьер-лиги.

    «Я рад, что мне удалось забить. Знаю, что мы можем играть гораздо лучше. Матч с «Краснодаром» был тяжелым. Алексей Миранчук не играл с первых минут, нам пришлось изменить привычную схему.

    Русский язык для меня пятый, но не самый сложный. Я говорю по-польски, это мне помогает», – сказал Крыховяк.

    • «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» на втором месте, «Зенит» – третий. У всех трех команд по 16 очков.

    Крыховяк – главная звезда «Локо» прямо сейчас. Он много забивает и идеально закрывает центр поля

    Источник: «Чемпионат»

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