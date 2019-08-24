Главный тренер «Краснодара» Матвеев: «Мы не проиграли, ошибка Сафонова не стала заметной»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал игру вратаря Матвея Сафонова в матче седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1). Южане пропустили на пятой минуте, видео доступно ниже.

«Ошибки вратарей иногда случаются иногда, и разбирать, почему именно Матвей сыграл так, а не по-другому, очень сложно. Он и сам может не ответить на этот вопрос.

Наверно, где-то что-то не рассчитал, но он много раз выручал нашу команду, помогал нам побеждать. Команда не проиграла, и эта ошибка не стала заметной. Так бывает», – сказал Матвеев.