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    Главный тренер «Краснодара» Матвеев: «Мы не проиграли, ошибка Сафонова не стала заметной»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал игру вратаря Матвея Сафонова в матче седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1). Южане пропустили на пятой минуте, видео доступно ниже.

    «Ошибки вратарей иногда случаются иногда, и разбирать, почему именно Матвей сыграл так, а не по-другому, очень сложно. Он и сам может не ответить на этот вопрос.

    Наверно, где-то что-то не рассчитал, но он много раз выручал нашу команду, помогал нам побеждать. Команда не проиграла, и эта ошибка не стала заметной. Так бывает», – сказал Матвеев.

    • «Краснодар» после матча возглавил таблицу.
    • «Локомотив» идет вторым.
    • На следующей неделе южане проведут ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2019 22:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +886

      Genz 8 часов назад

      Откуда взялся этот недоучка Матвеев в хорошем клубе?. Оказывается, он от простого менеджера магазина Магнит дорос до тренера, благодаря просмотру в компании с Галицким матчи Краснодара.

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      Рейтинг: +13925

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Это ошибка не Сафонова, а Мусаева. Матвею нужно было дать отдохнуть, налицо было эмоциональное выгорание. Опытный тренер обязательно бы сделал для него паузу. Очередная серьёзная ошибка Мусаева.

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      Рейтинг: +4551

      Агасфер 8 часов назад

      Стабильно заиграл-в каждом матче нелепые голы пропускает.Синусоида игрока-в нижней точке.Или читает ресурсы с хвалебными комментариями.

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