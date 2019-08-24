Газизов: «Если бы Иванов засчитал гол «Зенита», был бы скандал. Судья красавец, разобрался без VAR»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий после матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:0). В компенсированное время гости забили мяч, но судья его отменил.

«Я посмотрел повтор — и для меня абсолютно все стало ясно. Сергей Иванов красавец, разобрался без всякого VAR. Это было круто. Арбитр просто молодец, за секунду правильно оценил всю эту историю. Если б засчитал — случился бы скандал.

Не показался ли «Зенит» переутомленной командой? Он вообще не переутомленный. Это болельщики не давали нам остановиться. Если полный стадион будет всегда, победы станут частыми», – пообещал Газизов.