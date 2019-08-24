Газизов: «Если бы Иванов засчитал гол «Зенита», был бы скандал. Судья красавец, разобрался без VAR»

Отлично отсудил,не взирая на лица.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий после матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:0). В компенсированное время гости забили мяч, но судья его отменил.
«Я посмотрел повтор — и для меня абсолютно все стало ясно. Сергей Иванов красавец, разобрался без всякого VAR. Это было круто. Арбитр просто молодец, за секунду правильно оценил всю эту историю. Если б засчитал — случился бы скандал.
Не показался ли «Зенит» переутомленной командой? Он вообще не переутомленный. Это болельщики не давали нам остановиться. Если полный стадион будет всегда, победы станут частыми», – пообещал Газизов.
- «Уфа» в таблице идет девятой.
- Уфимцы одержали вторую победу подряд.
- «Зенит» идет в таблице третьим.