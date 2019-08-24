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    Газизов: «Если бы Иванов засчитал гол «Зенита», был бы скандал. Судья красавец, разобрался без VAR»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий после матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:0). В компенсированное время гости забили мяч, но судья его отменил.

    «Я посмотрел повтор — и для меня абсолютно все стало ясно. Сергей Иванов красавец, разобрался без всякого VAR. Это было круто. Арбитр просто молодец, за секунду правильно оценил всю эту историю. Если б засчитал — случился бы скандал.

    Не показался ли «Зенит» переутомленной командой? Он вообще не переутомленный. Это болельщики не давали нам остановиться. Если полный стадион будет всегда, победы станут частыми», – пообещал Газизов.

    • «Уфа» в таблице идет девятой.
    • Уфимцы одержали вторую победу подряд.
    • «Зенит» идет в таблице третьим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2019 21:43
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +4551

      Агасфер 8 часов назад

      Отлично отсудил,не взирая на лица.

      -1
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      Рейтинг: +2672

      paracetamol 8 часов назад

      Каждый газиз свое болото хвалит.

      2
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      Рейтинг: +676

      DMитрий 8 часов назад

      Гол был забит чисто, вратарь не зафиксировал мяч и проиграл борьбу. Газпром же ВСЁ КУПИЛ!!! Это очередной матч, который не получилось купить....!!!? Всем сосать, кто думает про нас плохо! А может скажите, что так всё задумано на чемпионат!?

      1
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      Рейтинг: +18

      kan85 > DMитрий 8 часов назад

      вратарь не проиграл бы борьбу, если бы за мгновение до этого не получил по е б а л у от азмума

      1
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      Рейтинг: +2672

      paracetamol > DMитрий 8 часов назад

      Я думаю, букмекеры виноваты. Развелось их как мух.

      1
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      Рейтинг: +676

      DMитрий > kan85 8 часов назад

      Ты далек от футбола. Вратарь в данном моменте был уже отыгран, не зафиксировав сразу мяч, он впутал себя в борьбу. Получил по башке в ходе того самого эпизода. Если бы Азмуна не было бы, мяч он все равно не фиксировал.

      2
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      Рейтинг: +409

      DemSerg > DMитрий 8 часов назад

      Бомболейло)))))))

      0
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      Рейтинг: +18

      kan85 > DMитрий 7 часов назад

      Очки протри свои, эксперт

      -3
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      Рейтинг: +5795

      батог > kan85 15 минут назад

      Интересно, за нападение на вратаря КДК Понсе дисквалифицировало на 3 игры. А Азмуна наверно по головке погладят !!!!
      РС. Кстати сколько здесь было дерьма на Понсе вылито ! А сейчас тишина, а ведь Азмун если смог бы и на голову наступил и как орал бедный на судью !

      0
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      Рейтинг: +2720

      woyser 8 часов назад

      Надо в рамочку поместить всю его браваду в адрес судьи! Скоро он их всех начнёт хаить)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2098

      JTherry 8 часов назад

      у Азмуна зафиксировано нападение на вратаря, так что все - ОК))) умеют же, когда захотят...

      -2
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      Рейтинг: +1195

      Бриг 9 часов назад

      Генеральный Уфы увидел, что хотел. Я увидел другое - гол нормальный.

      4
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      Рейтинг: +3173

      Yev 9 часов назад

      Согласен, неожиданное мужество.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2720

      woyser > Yev 8 часов назад

      Перед ожидаемым мужеловством)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5795

      батог 9 часов назад

      +++

      -1
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