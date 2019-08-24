Семак: «Уфа» победила заслуженно. «Зенит» будет работать, чтобы в следующей игре смотреться лучше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча седьмого тура РПЛ против «Уфы» (0:1). Специалист пропускал встречу из-за дисквалификации.

«Результат, к сожалению, для нас неудачный. Мы будем работать дальше, чтобы в следующей игре смотреться лучше. Надеюсь, что здесь удастся сыграть на новом давно обещанном стадионе.

Поздравляю ребят из Уфы, сегодня они победили заслуженно», – сказал Семак prosportstory.ru.