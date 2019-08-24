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    Семак: «Уфа» победила заслуженно. «Зенит» будет работать, чтобы в следующей игре смотреться лучше»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча седьмого тура РПЛ против «Уфы» (0:1). Специалист пропускал встречу из-за дисквалификации.

    «Результат, к сожалению, для нас неудачный. Мы будем работать дальше, чтобы в следующей игре смотреться лучше. Надеюсь, что здесь удастся сыграть на новом давно обещанном стадионе.

    Поздравляю ребят из Уфы, сегодня они победили заслуженно», – сказал Семак prosportstory.ru.

    • «Уфа» в РПЛ идет девятой.
    • Следующий соперник «Зенита» – «Спартак».
    • В сентябре зенитовцы стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: prosportstory.ru

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    24.08.2019 21:16
    Комментарии24
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      Рейтинг: +7404

      Serjoga 6 часов назад

      А на каком НОВОМ стадионе они будут смотреться лучше? В Уфе новый стадион строят? Или лет через десять его построят и тогда Зенит будет смотреться лучше! Следующая игра в Москве со Спартаком, так что это высказывание не про "Открытие Арена"!

      0
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      Рейтинг: +7404

      Serjoga 8 часов назад

      Мужики, болельщики! Давайте правде смотреть в глаза! В Уфе ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН! Приехал Ростов, не выставил 2-х травмоопасных игроков, проиграл 0:2! Приехал Зенит-проиграл (по игрокам не в курсах)! Играют все в одинаковых условиях, А ТРЕНИРУЮТСЯ? Поэтому ДОМА Уфа "на коне"! Нужен ли такой клуб РПЛ? Сколько игроков получили травмы в Оренбурге, Уфе на искусственном газоне? Футбол должен быть на естественном покрытии, т.е. на траве! Тамбов заставили реконструировать стадион, вот к Уфе и Оренбургу должны быть применены те же санкции! ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ!

      1
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      Рейтинг: +4551

      Агасфер 8 часов назад

      Почти как председатель(из анекдота) разваливающегося колхоза,на отчётно-выборном собрании :В прошлом сезоне мы работали плохо,но в этом будем работать ЕЩЁ ЛУЧШЕ!

      1
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      Рейтинг: +2198

      mutabor0992 8 часов назад

      Так это еще ЛЧ не началась...А что же будет дальше?

      0
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      Рейтинг: +978

      Борат > mutabor0992 8 часов назад

      Серёжу уволят)))

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      Рейтинг: +2672

      paracetamol 8 часов назад

      Свиней надо выносить в одну калитку!

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      Рейтинг: +978

      Борат > paracetamol 8 часов назад

      Ты думаешь свиньи слабее уфы?))))

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      Рейтинг: +7404

      Serjoga > paracetamol 6 часов назад

      Ну это только если ты начальник свинофермы! И на калитке нет охраны!

      0
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      Рейтинг: +978

      Борат 9 часов назад

      Серёжа, по ходу ты физрук обыкновенный. Второй сезон в клубе, а игры осмысленной как не было так и нет... Ты должен как мансити в апл давить всех середняков уже в первом тайме.

      0
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      Рейтинг: +2672

      paracetamol > Борат 8 часов назад

      На себя посмотри! Вижу твою фотку и ... хочется.

      0
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      Рейтинг: -9738

      пьяныйхоровод 9 часов назад

      Жаждущие нытья от Богданыча обломались и пишут что попало с досады .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10350

      Garrincha58 9 часов назад

      он что уже совсем охрендел уйди в отставку и больше не тренируй команды по футболу

      0
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      Рейтинг: +4039

      la verdad 9 часов назад

      Блаблабла от такого хорошего человека

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      Рейтинг: +1255

      starche 9 часов назад

      Работа многодетного отца не просматривается. Зенит играет как попало.

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