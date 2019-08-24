Семак: «Уфа» победила заслуженно. «Зенит» будет работать, чтобы в следующей игре смотреться лучше»

А на каком НОВОМ стадионе они будут смотреться лучше? В Уфе новый стадион строят? Или лет через десять его построят и тогда Зенит будет смотреться лучше! Следующая игра в Москве со Спартаком, так что это высказывание не про "Открытие Арена"!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча седьмого тура РПЛ против «Уфы» (0:1). Специалист пропускал встречу из-за дисквалификации.
«Результат, к сожалению, для нас неудачный. Мы будем работать дальше, чтобы в следующей игре смотреться лучше. Надеюсь, что здесь удастся сыграть на новом давно обещанном стадионе.
Поздравляю ребят из Уфы, сегодня они победили заслуженно», – сказал Семак prosportstory.ru.
- «Уфа» в РПЛ идет девятой.
- Следующий соперник «Зенита» – «Спартак».
- В сентябре зенитовцы стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов.